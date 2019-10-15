Главные премьеры недели 

На больших экранах — возвращение культовой картины Вачовски, Анджелина Джоли в образе обиженной волшебницы и другие не менее интересные персонажи. О том, что смотреть в кино на этой неделе, рассказывает "Рамблер".
"Матрица"
Кадр из фильма "Матрица"
Культовый фильм режиссеров Вачовски вновь на больших экранах. Несмотря на то, что «Матрица» впервые вышла в далеком 1999 году, она все еще невероятно популярна. И, наверно, история о мире, который на самом деле всего лишь иллюзия, еще более актуальна сейчас. Реальность в том, что искусственный интеллект захватил человечество, а люди — всего лишь источник питания для него. Не к такой ли реальности мы движемся?
"Малефисента: Владычица тьмы"
Кадр из фильма "Малефисента: Владычица тьмы"
Вторая часть знаменитой картины о волшебнице, несправедливо обиженной людьми. Действие фильма происходит через несколько лет после того, как Малефисента смогла защитить магический лес от врагов. Но героиню вновь ждут большие проблемы, которые покажут ее сложный и противоречивый характер. Сможет ли она вновь защитить волшебный лес, а также не разрушить связь с принцессой Авророй?
"Они"
Кадр из фильма "Они"
Группа друзей во время Хэллоуина оказывается в таинственном доме, происходящие в котором странные вещи обнажают самые главные их страхи. Друзьям предстоит обуздать свои кошмары и выбраться из зловещего дома живыми. Правда, не у каждого это получится.
"Джуди"
Кадр из фильма "Джуди"
В центре сюжета — непростая история одной из самых ярких звезд Голливуда, Джуди Гарленд. К чему может привести работа на износ и какова цена славы?
"Мысленный волк"
Кадр из фильма "Мысленный волк"
Фильм о сложных отношениях матери и дочери Валерии Гай Германики получил приз на фестивале "Кинотавр" за лучшую музыку. Музыкальное сопровождение и в самом деле как нельзя более точно подходит описываемым в картине событиям. Две женщины пробираются сквозь чащу леса с маленьким ребенком на руках. А где-то рядом бродит волк-людоед. Во всяком случае, так утверждает старшая из женщин.