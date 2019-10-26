Лучшие полнометражные мультфильмы для взрослых 

Многие люди воспринимают мультфильмы исключительно как детское развлечение. А зря, ведь нередко они могут быть куда более зрелыми, чем кажутся на первый взгляд. "Рамблер" расскажет, какие полнометражные мультфильмы для взрослых стоят внимания даже самого искушенного киномана.
"Поп-Америка", 1981
Мультфильм повествует о нескольких поколениях еврейской семьи, но зритель наблюдает не только за их взаимоотношениями, но и за развитием американской музыки от кабаре до панк-рока.
"Поп-Америку" Ральфа Бакши неслучайно называют энциклопедией музыкальной культуры США, охватывающей период с 1930-х по 1980-е годы. В фильме можно услышать легендарные голоса Джимми Хендрикса, Дженис Джоплин, Боба Дилана, Лу Рида, The Sex Pistols, The Doors и многих других.
"Пробуждение жизни", 2001
Кадр из мультфильма "Пробуждение жизни"
Действие анимационно-игрового фильма независимого режиссера Ричарда Линклейтера разворачивается во сне. Герой путешествуют по деформированному пространству, встречает разных персонажей и обсуждает с ними искусство.
При создании ленты мультипликаторы использовали ротоскопирование: материал с живыми актерами сначала записали на обычную пленку, а после обработали на компьютере. За счет этого создателям удалось добиться сюрреалистичной картинки, которая передает атмосферу сна.
"Персиполис", 2007
Кадр из мультфильма "Персиполис"
Экранизация одноименного графического романа французской писательницы и художницы Маржан Сатрапи рассказывает историю взросления и становления свободолюбивой девочки на фоне политических потрясений в Иране.
Неудивительно, что иранские власти приняли фильм в штыки, однако во всем остальном мире "Персиполис" стал сенсацией. Картина получила специальный приз Каннского фестиваля, две премии "Сезар" и номинация на "Оскар".