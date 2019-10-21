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Почему «Школьный вальс» назвали худшим фильмом года 

Рамблер 4 часа назад
Фильм «Школьный вальс», вышедший на экраны в 1979 году, пресса назвала худшим фильмом года. Это при том, что за год его посмотрели 20 миллионов человек (результаты проката, кстати, были занижены). Почему это произошло, рассказывает «Рамблер».
Сама тема фильма, беременность школьницы, была под строжайшим запретом. В СССР такие картины не снимали, опасные темы не затрагивали, иначе ленту в дальнейшем могли ожидать проблемы с прокатом. Однако режиссер Павел Любимов, прочитав сценарий Анны Родионовой, решил рискнуть.
Авторам настоятельно советовали сделать главную героиню хотя бы чуть старше: пусть события происходят после выпускного бала, никто и слова не скажет. Но Любимов и Родионова настояли на своем: Зося в исполнении Елены Цыплаковой осталась школьницей.
Кадр из фильма "Школьный вальс"
Кстати, у актрисы, которой на тот момент исполнилось уже 20 лет, из-за фильма возникли серьезные проблемы. Правда, касались они вовсе не острой темы картины. Дело в том, что Цыплакова, учившаяся в то время на втором курсе ГИТИСА, по правилам учебного заведения не должна была сниматься в кино. Студентам запрещали принимать предложения от режиссеров под угрозой отчисления из института. Но Елена, на счету которой уже было порядка 10 ролей, решила нарушить правила, правда, «втихую». Но тайное стало явным, и девушке пришлось забрать документы из ГИТИСа. Но судьба улыбнулась Цыплаковой: преподаватели ВГИКа согласились зачислить ее в свое заведение, причем сразу на третий курс.
Принимая предложение Любимова сыграть Зосю, Елена, конечно, сильно рисковала. Ведь о том, как сложится судьба фильма не знал никто. Многие артисты сомневались, стоит ли играть в «Школьном вальсе», ведь работа могла оказаться бесперспективной. И, надо отметить, они в чем-то были правы.
После премьеры, которая состоялась на Всероссийском съезде учителей, фильм отправили пылиться на полке на долгие два года. Возмущению учителей не было предела: ведь в советской школе просто не могло произойти ничего подобного!
Кадр из фильма "Школьный вальс"
Однако авторы «Школьного вальса» не отступились: они обивали пороги различных инстанций, устраивали спецпоказы картины для учителей и в результате добились-таки того, что фильм разрешили выпустить на экраны.
“Школьному вальсу” присвоили последнюю прокатную категорию и маркировку «ограниченный прокат». Представители СМИ, чтобы снизить интерес зрителей к картине, назвали ее худшим фильмом года. Однако все эти меры не помогли: на каждом показе фильма залы кинотеатров были забиты до отказа. А в будущем «Школьный вальс» стал одним из самых знаменитых советских фильмов о школе.
Комментарии3
Фильмы , Видео , Школьный вальс , Павел Любимов , Анна Родионова , Елена Цыплакова
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