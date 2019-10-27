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Как «Морозко» стал культовым фильмом в Чехии 

Рамблер 5 часов назад
Как «Морозко» стал знаковым фильмом в Чехии
Фото: Кадр из фильма "Морозко"
Советский фильм 1964 года "Морозко" стал в Чехии культурным феноменом еще в период, когда эта страна входила в состав Чехословакии. Сказку о Настеньке, Иване и Морозко каждый чех смотрел по десятку раз, ведь фильм ежегодно показывают вечером под Новый год. "Рамблер" выяснил, как сегодня чехи относятся к старой советской киносказке.

Mrazik

Фильм получил главный приз «Лев святого Марка» на XVII Международном кинофестивале в Венеции в программе детских и юношеских фильмов в 1965 году фильм и был закуплен для показа в ряде стран, однако только в Чехословакии стал культовым. Любовь чехов к "Морозко" не пошатнули ни вторжение советских войск в Чехословакию в 1968 году, ни уход от социализма в 1989. Инна Чурикова за исполнение роли Марфуши даже получила от чехов серебряную медаль Масарика.
Большинство чехов любую критику в адрес "Морозко" ("Mrazik", как фильм называется по-чешски) до сих пор принимают как личную обиду. Когда однажды на американском сайте кинофилов персонажей и сюжет "Морозко" высмеивали, именно чешские пользователи встали на защиту фильма и ругались в комментариях с "ничего не понимающими" иностранцами.
В Чехии зимой детей водят на балет на льду по мотивам фильма и есть местный сорт мороженого "Mrazik". За последние десятилетия был только один год, когда чешское телевидение попробовало не поставить "Морозко" в новогоднюю программу. Возмущению зрителей не было предела, и Настенька, Иван и Марфутка тут же вернулись на чешские экраны.
Кадр из фильма "Морозко"
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Комментарии2 
Теги:
Фильмы , Морозко , Инна Чурикова
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