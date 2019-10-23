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Глава Disney упрекнул Скорсезе за критику Marvel 

Рамблер 4 часа назад
Руководитель компании Disney Боб Айгер заявил, что, если режиссеры Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола желают "ныть" по поводу фильмов, то это их право.
Таким образом Айгер ответил на критику кинематографистов в адрес супергеройских кинолент студии Marvel, которая принадлежит Disney.
Айгера крайне возмутили нелестные слова Скорсезе и Копполы по поводу картин Marvel:
«Выглядит немного неуважительно по отношению ко всем, кто работает над этими фильмами. То есть вы хотите сказать, что Райан Куглер, делая "Черную Пантеру", каким-то образом сделал что-то меньшее, чем то, что творят Мартин Скорсезе или Фрэнсис Форд Кополла в любом своем фильме?».
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, почему Скорсезе критикует фильмы о супергероях.
Фильмы , Видео , Ной , Чёрная Пантера , Райан Куглер , Боб Айгер , Мартин Скорсезе , Фрэнсис Форд , Walt Disney
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