Руководитель компании Disney Боб Айгер заявил, что, если режиссеры Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола желают "ныть" по поводу фильмов, то это их право.
Таким образом Айгер ответил на критику кинематографистов в адрес супергеройских кинолент студии Marvel, которая принадлежит Disney.
Айгера крайне возмутили нелестные слова Скорсезе и Копполы по поводу картин Marvel:
«Выглядит немного неуважительно по отношению ко всем, кто работает над этими фильмами. То есть вы хотите сказать, что Райан Куглер, делая "Черную Пантеру", каким-то образом сделал что-то меньшее, чем то, что творят Мартин Скорсезе или Фрэнсис Форд Кополла в любом своем фильме?».
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, почему Скорсезе критикует фильмы о супергероях.