Глава Disney упрекнул Скорсезе за критику Marvel

Таким образом Айгер ответил на критику кинематографистов в адрес супергеройских кинолент студии Marvel, которая принадлежит Disney.

Айгера крайне возмутили нелестные слова Скорсезе и Копполы по поводу картин Marvel: