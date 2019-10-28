Какие фильмы смотрят на Новый Год в Европе и США 

Как известно, то, что мы любим показывает то, какими мы являемся. Это относится и к национальному характеру, о котором можно — пусть и очень приблизительно — судить по излюбленным нацией фильмам. "Рамблер" выяснил, какие фильмы в какой стране обожают смотреть в рождественские каникулы.
Англия
«Эта замечательная жизнь» и «Реальная любовь». Второй фильм все в России знают, а первый рассказывает о человеке, к которому в ночь под Рождество с неба посылают ангела, чтобы тот показал ему мир, в котором этого мужчины бы не было. Выясняется, что все стало бы куда хуже, и человек приободряется и перестает думать о том, чтобы наложить на себя руки. Фильм был снят в США Фрэнком Капрой и в свое время получил 5 номинаций на "Оскар". Под Новый год по британскому телевидению его можно увидеть сразу на нескольких каналах.
Франция
Никаких драм, только абсурдистские комедии хотят смотреть французы под Новый год. Главный новогодний фильм — «Дед Мороз — отморозок» 1982 года. В нем есть все: дама, застрявшая на Новый год в лифте, мужчина-трансвестит, попавший не в те гости, парочка невменяемых операторов телефона доверия и пьяница, подрабатывающий Дедом Морозом на улицах. Американцы попытались переснять эту развеселую комедию, но вышел такой ужас, что фильм не собрал и половины потраченных на него денег.
Германия
Черно-белая короткометражка «Девяностый день рождения, или Ужин на одного», снятая Хайнцом Дункхазе в 1963 году. Сюжет строится вокруг престарелой дамы, отмечающей юбилей. Ее друзья давно умерли, никто не придет в гости. Но ее верный лакей Джеймс старается порадовать хозяйку и по очереди изображает всех ее друзей, пришедших с визитом. Фильм длится всего 18 минут — за это время и "оливье" нарезать не успеешь!
Австрия
Один из классических "рождественских" фильмов в США — «Звуки музыки», действие которого разворачивается в австрийском Зальцбурге накануне Второй мировой. Молодая девушка Мария Мария, оставшись сиротой, устраивается работать гувернанткой в семью вдовца и его семерых детей. История основана на реальной жизни австрийки Марии фон Трапп. Но австрийцы считают, что "Звуки музыки" рассказывают историю неправильно, и под Новый год крутят свою версию -фильм «Семья Трапп» (Die Trapp-Familie) 1956 года.
Италия
В Италии, как и во Франции, ценят легкие комедии об абсурдных ситуациях. Под Новый год показывают серию фильмов "Рождественские каникулы", открывающуюся фильмом 1983 года режиссера Карло Ванцины. Итальянцы хотят смеяться у телеэкранов, а не утирать сентиментальные слезы.
Чехия
В Чехии любят сказки, и славянские мотивы местному населению так же близки, как и русским. С 1965 года под Новый год по местному телевидению крутят советский фильм-сказку 1964 года "Морозко". В конце ее Зло наказано, а Добро торжествует.
США
В разных штатах разные фильмы пробиваются на вершину зрительской любви. Но четверка из таких лент, как «Эта замечательная жизнь», «Один дома», «Эльф» и "Крепкий орешек" считается рождественско-новогодней классикой.