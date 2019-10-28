Какие фильмы смотрят на Новый Год в Европе и США

Как известно, то, что мы любим показывает то, какими мы являемся. Это относится и к национальному характеру, о котором можно — пусть и очень приблизительно — судить по излюбленным нацией фильмам. "Рамблер" выяснил, какие фильмы в какой стране обожают смотреть в рождественские каникулы.

Англия

«Эта замечательная жизнь» и «Реальная любовь» . Второй фильм все в России знают, а первый рассказывает о человеке, к которому в ночь под Рождество с неба посылают ангела, чтобы тот показал ему мир, в котором этого мужчины бы не было. Выясняется, что все стало бы куда хуже, и человек приободряется и перестает думать о том, чтобы наложить на себя руки. Фильм был снят в США Фрэнком Капрой и в свое время получил 5 номинаций на "Оскар" . Под Новый год по британскому телевидению его можно увидеть сразу на нескольких каналах.

Франция

Никаких драм, только абсурдистские комедии хотят смотреть французы под Новый год. Главный новогодний фильм — «Дед Мороз — отморозок» 1982 года. В нем есть все: дама, застрявшая на Новый год в лифте, мужчина-трансвестит, попавший не в те гости, парочка невменяемых операторов телефона доверия и пьяница, подрабатывающий Дедом Морозом на улицах. Американцы попытались переснять эту развеселую комедию, но вышел такой ужас, что фильм не собрал и половины потраченных на него денег.

Германия

Черно-белая короткометражка «Девяностый день рождения, или Ужин на одного», снятая Хайнцом Дункхазе в 1963 году. Сюжет строится вокруг престарелой дамы, отмечающей юбилей. Ее друзья давно умерли, никто не придет в гости. Но ее верный лакей Джеймс старается порадовать хозяйку и по очереди изображает всех ее друзей, пришедших с визитом. Фильм длится всего 18 минут — за это время и "оливье" нарезать не успеешь!

Австрия

Один из классических "рождественских" фильмов в США — «Звуки музыки» , действие которого разворачивается в австрийском Зальцбурге накануне Второй мировой. Молодая девушка Мария Мария, оставшись сиротой, устраивается работать гувернанткой в семью вдовца и его семерых детей. История основана на реальной жизни австрийки Марии фон Трапп. Но австрийцы считают, что "Звуки музыки" рассказывают историю неправильно, и под Новый год крутят свою версию -фильм «Семья Трапп» (Die Trapp-Familie) 1956 года.

Италия

В Италии, как и во Франции, ценят легкие комедии об абсурдных ситуациях. Под Новый год показывают серию фильмов "Рождественские каникулы" , открывающуюся фильмом 1983 года режиссера Карло Ванцины. Итальянцы хотят смеяться у телеэкранов, а не утирать сентиментальные слезы.

Чехия

В Чехии любят сказки, и славянские мотивы местному населению так же близки, как и русским. С 1965 года под Новый год по местному телевидению крутят советский фильм-сказку 1964 года "Морозко" . В конце ее Зло наказано, а Добро торжествует.