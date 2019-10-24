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Что не так с постером из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» 

Рамблер 2 часа назад
Картина "Мэри Поппинс, до свидания", вышедшая на экраны в 1983 году, моментально стала одним из любимейших фильмов как советских детей, так и советских взрослых. Историю о няне-волшебнице многие любят пересматривать и по сей день. Однако далеко не все из них уделяют внимание деталям, а ведь одна из них играет в киноленте немаловажную роль. "Рамблер" выяснил, что это за деталь и чем она так примечательна.
Поклонники фильма наверняка помнят персонажа Роберта Робертсона или "мистера Эй" — это странный дядюшка подопечных суперняни, Джейн и Майкла Бэнкс. У Робертсона есть гитара, иногда он играет на ней и подпевает сам себе.
Во второй серии киноленты есть эпизод, где дядюшка напевает песню "33 коровы": "Стакан парного молока", "Молочная диета благотворна для поэтов", — эти строчки, кажется, помнят все. В какой-то момент во время исполнения песни "мистер Эй" сидит в кресле рядом с загадочным импортным плакатом.
Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"
Особенно внимательные зрители заметили, что это постер фильма 1982 года "Приглашение в путешествие", снятого Питером Дельмонте.
Картина повествует о юноше по имени Люсьен. У него есть сестра-близнец и возлюбленная по имени Нина. Любопытно то, что это не две разные девушки. Однажды они спрашивают друг у друга: что каждый из них сделает, если другой умрет? Люсьен обещает: он сделает так, что Нина продолжит жить.
Близняшка и правда умирает раньше времени, — ее убивает током, когда она плещется в молоке. Тогда Люсьен отправляется в автопутешествие, а тело любимой сестры берет с собой. В дороге он пьет молоко, в котором скончалась девушка, слушает ее музыку и постепенно превращается в нее саму.
Постер к этой картине появляется в советском фильме, когда дядюшка исполняет песню про молоко. Совпадение?
Комментарии6
Фильмы , Видео
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