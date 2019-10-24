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Неизвестные факты о «Криминальном чтиве» 

Рамблер 2 часа назад
Легендарный фильм Квентина Тарантино, вышедший на экраны в 1994 году, в одночасье стал одной из самых популярных картин 90-х. Перечислять художественные достоинства ленты, кажется, можно до бесконечности, да и за 15 лет этого не сделал только ленивый. Поэтому "Рамблер" решил вспомнить не самые очевидные факты о "Криминальном чтиве", которые помогут взглянуть на картину под другим углом.

Ума Турман была третьей

… в списке актрис, проходивших кастинг на роль Мии. Однако когда Тарантино сделал свой выбор, Турман еще несколько недель "мариновала" режиссера и не давала своего согласия на съемки. Поговаривают, что Тарантино готов был целовать ноги актрисы, лишь бы она снялась в картине, но ни он, ни Турман эти слухи не подтвердили и не опровергли.

Стив Бушеми должен был исполнить роль Джимми

Вот только ему не удалось сделать этого из-за своих контрактных обязательств на других проектах. Вот почему он появился в фильме лишь в роли-камео: Стив играет официанта, принимающего заказ у Мии и Винсента, в ресторане "Джек Рэббит Слимс".

Сладкая зайка получила свое прозвище в честь кролика Линды Чен — помощницы Тарантино

Линда отказалась от оплаты, но вместо этого попросила режиссера присмотреть за ее кроликом по имени Honey Bunny (Сладкий Зайчишка), пока она занята работой. Однако Тарантино отнесся к просьбе халатно, и очень скоро питомец скончался. Чтобы загладить вину, режиссер решил увековечить имя кролика на экране.

Что в чемодане

Согласно самой распространенной теории, внутри черного чемодана находится душа главаря мафии Марселласа. Другие же фанаты уверены, что в чемодане хранится золотой пиджак Элвиса или статуэтка Оскара. Сам Тарантино в одном из интервью заявил, что портфель был добавлен в сценарий для интриги, и четкого ответа на вопрос о том, что в нем находится, — не существует.

Кем будет Тарантино

Долгое время режиссер не мог решить, кого ему стоит сыграть, — Джимми или Лэнса. В итоге Тарантино остановился на первом варианте, потому что эпизод с уколом в сердце Мии требовала присутствия режиссера за камерой.
Комментарии
Фильмы , Видео , Криминальное чтиво , Стив Бушеми , Квентин Тарантино , Ума Турман
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