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Как создавали самых известных киноманьяков 

Рамблер 1 час назад
Персонажи самых знаменитых ужастиков надолго остались в памяти у впечатлительных зрителей. "Рамблер" выяснил, как их создавали и что придает им особый ужас.

Кукла Билли, "Пила"

Бюджет первой части картины составлял всего 30 000 долларов, поэтому режиссеру Джеймсу Вону пришлось собирать Билли буквально из подручных материалов. Лицо героя вылепили из папье-маше, глазами стали мячи для пинг-понга, а туловищем — свернутые полотенца.

Призрак, "Крик"

Кадр из фильма "Крик"
Серийный маньяк "Крик" мог бы выглядеть совершенно иначе, если бы не дело случая. Продюсер Марианн Маддалена искала помещение для сцены вечеринки. Один из заброшенных домов она сразу забраковала, но ее внимание привлекла старая хэллоуинская маска. Продюсер показала ее режиссеру Уэсу Крэйвену и тот остался в восторге. Правда, компания-владелец запросила огромный гонорар за использование образа, но, когда Крэйвен заявил, что попросит художника фильма сделать ему похожую маску, компромисс был немедленно найден.

Ганнибал Лектер, "Молчание ягнят"

Кадр из фильма "Молчание ягнят"
Изначально маску доктора Лектера, в которой он находился во время передвижений и заключения в камере, планировалось изготовить из металлических прутьев. Другой вариант — сетчатая маска, закрывающая все лицо. Однако в конце концов художники склонились к идее маски из фибергласа, которая походила на маску вратаря. А когда первая, еще не доделанная модель появилась в студии, съемочная группа единогласно решила оставить ее и не возвращать на доработку.
Комментарии
Фильмы , Видео , Пил , Крик , Молчание ягнят , Ганнибал Лектер
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