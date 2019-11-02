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Зачем Гайдай снял фильм о Жорже Милославском 

Рамблер 2 часа назад
Зачем Гайдай снял фильм о Жорже Милославском
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Героев комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" знают все люди, жившие в СССР. Но не все знают, что один из персонажей картины удостоился целого фильма. Почему именно ему выпала такая честь, рассказывает "Рамблер".
Не секрет, что в Советском Союзе цензура была очень строгой. Но подчас некоторые требования казались совершенно непонятными. Так, например, наряду с требованием переозвучить некоторые эпизоды в "Иване Васильевиче" цензоры почему-то решили сократить время нахождения царя в квартире Тимофеева, рекомендовали убрать из фильма эпизод, когда Иван Грозный на кухне изобретателя жарит котлеты, а также вырезали практически всю сюжетную линию Жоржа Милославского.
А ведь у персонажа Леонида Куравлева по сценарию была довольно большая роль. После "переделки" картины осталось множество эпизодов, в которых действует Милославский. Позже их решили объединить. Получился целый короткометражный фильм, стилизованный под немое кино. Название картина получила "Черные перчатки".
Все вырезанные из основного фильма фрагменты в ней сложились в настоящую законченную историю о Жорже Милославском, которому, согласно последним эпизодам "Ивана Васильевича", удалось сбежать от милиции. О том, что с ним случилось после, и рассказывает лента "Черные перчатки".
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Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
Фильмы , Иван Васильевич меняет профессию , Леонид Гайдай , Леонид Куравлев , Иван Грозный
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