Зачем Гайдай снял фильм о Жорже Милославском

Не секрет, что в Советском Союзе цензура была очень строгой. Но подчас некоторые требования казались совершенно непонятными. Так, например, наряду с требованием переозвучить некоторые эпизоды в "Иване Васильевиче" цензоры почему-то решили сократить время нахождения царя в квартире Тимофеева, рекомендовали убрать из фильма эпизод, когда Иван Грозный на кухне изобретателя жарит котлеты, а также вырезали практически всю сюжетную линию Жоржа Милославского.

А ведь у персонажа Леонида Куравлева по сценарию была довольно большая роль. После "переделки" картины осталось множество эпизодов, в которых действует Милославский. Позже их решили объединить. Получился целый короткометражный фильм, стилизованный под немое кино. Название картина получила "Черные перчатки".

Все вырезанные из основного фильма фрагменты в ней сложились в настоящую законченную историю о Жорже Милославском, которому, согласно последним эпизодам "Ивана Васильевича", удалось сбежать от милиции. О том, что с ним случилось после, и рассказывает лента "Черные перчатки".