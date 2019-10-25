Финал новых «Звездных войн» «слили» в Сеть

Финал новых «Звездных войн» появился в Сети

В Интернете появились финальные кадры еще не вышедшего в прокат фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход", девятой части легендарной саги.

Внимание! Далее в тексте появится несколько спойлеров к ленте.

Два фото впервые появились на сайтах Reddit и Youtube, однако их быстро удалили по требованию компании Disney . Позже появилась версия, что такая реакция Disney говорит о том, что кадры были подлинными.

Вскоре опубликовали в Twitter. Фанаты предполагают, что на них показана финальная битва джедая Рей и императора Палпатина. Антагонист стреляет молниями из рук и одет в красную робу. Вместе с Рей против императора выступает Кайло Рен, он держит в руках голубой меч — обычно именно такие используют джедаи.

Картина «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выйдет на экраны 19 декабря.