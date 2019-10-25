Фильмы, снятые по комиксам 

Смотрите видео и узнайте, в основе каких популярных фильмов лежат комиксы. Обычно, когда речь заходит о таких картинах, все представляют себе истории про супергероев, побеждающих злодеев. Например, фантастическая комедия «Люди в чёрном» (1997) появилась благодаря комиксам, хотя оригинал куда мрачнее чем кинофильм. Из комиксов родилась и одна из самых популярных комедий девяностых «Маска» (1994), прославившая Джима Керри. Ролик расскажет, для каких ещё фильмов идеи позаимствовали из комиксов.
Ранее «Рамблер» писал о фильмах, по которым не стоит учить историю.