Назван самый кассовый фильм «взрослой» категории

Недавно вышедший американский фильм стал самым кассовым в категории R в истории. Речь идет о картине Тодда Филлипса "Джокер".
Фильм категории R подразумевает ленту, которые люди младше 17 могут смотреть только в сопровождении взрослых. Картина с Хоакином Фениксом в главной роли уже заработала 788,1 миллиона долларов по всему миру. Ожидается, что в наступающие выходные кассовые сборы достигнут 800 миллионов.
"Джокер" обогнал и другие популярные супергеройские фильмы. Раньше первое место в этой категории занимал "Дэдпул" и "Дэдпул 2". В списке также находятся картины "Матрица: Перезагрузка", "Страсти Христовы" и "Оно".