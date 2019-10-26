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Назван самый кассовый фильм категории R 

Рамблер 7 часов назад
Назван самый кассовый фильм «взрослой» категории
Фото: globallookpress.com
Недавно вышедший американский фильм стал самым кассовым в категории R в истории. Речь идет о картине Тодда Филлипса "Джокер".
Фильм категории R подразумевает ленту, которые люди младше 17 могут смотреть только в сопровождении взрослых. Картина с Хоакином Фениксом в главной роли уже заработала 788,1 миллиона долларов по всему миру. Ожидается, что в наступающие выходные кассовые сборы достигнут 800 миллионов.
"Джокер" обогнал и другие популярные супергеройские фильмы. Раньше первое место в этой категории занимал "Дэдпул" и "Дэдпул 2". В списке также находятся картины "Матрица: Перезагрузка", "Страсти Христовы" и "Оно".
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Теги:
Фильмы , Оно , Матрица: Перезагрузка , Дэдпул 2 , Дэдпул , Тодд Филлипс , Хоакин Феникс
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