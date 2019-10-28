Самые ожидаемые фильмы грядущей зимы 

Видео рассказывает о киноновинках, которые подготовили киношники к зиме. Одним из самых ожидаемых картин стала драма
«Сиротский Бруклин», которая переносит зрителя в пятидесятые. Главный герой, бывший воспитанник сиротского приюта, работает на афериста, но в какой-то момент оказывается вынужденным заняться расследованием убийства. Его роль сыграл голливудская звезда Эдвард Нортон, он же стал режиссёром фильма. Также в ленте появятся Брюс Уиллис, Алек Болдуин, Уиллем Дефо. Какие ещё фильмы стоит посмотреть зимой, узнайте из ролика.
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