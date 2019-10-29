Почему фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» хотели запретить

Картину Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" по праву можно назвать одной из самых значимых кинолент СССР и одним из главных атрибутов предновогодней суеты. Историю Жени Лукашина и Нади Шевелевой, которым по глупости первого пришлось встречать новогоднюю ночь вместе, давно разобрали на цитаты. Неудивительно, что сейчас представить советский кинематограф без "Иронии судьбы" попросту невозможно. Однако мало кто знает, что зрители могли так и не увидеть картину. Почему? Разбирался "Рамблер".

Если рядовым зрителям сцена в бане, где Лукашин вместе с друзьями пьет пиво, показалась забавной и остроумной, то у советских чиновников сложилось совершенно другое мнение о ней. Они были убеждены, что сцена, где Лукашин "принимает на грудь" пропагандирует пьянство, из-за чего выпустить фильм в прокат было невозможно, и они вознамерились его запретить.

Неприятная ситуация разрешилась благодаря председателю Гостелерадио Сергею Лапину , который решил встать на сторону Рязанова:

«Вы что, сами в баню не ходите и там не пьете?!».

Удивительно, но одних лишь этих слов оказалось достаточно, чтобы охладить пыл чиновников. В итоге кинолента увидела свет и моментально получила признание советской публики. Возможно, отчасти потому, что и она была неравнодушна к бане.