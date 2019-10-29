Почему Лиознова решилась снять музыкальную комедию 

Видео рассказывает о создании фильма «Карнавал» (1981), который стал одним из лидеров советского кинопроката. Картину сняла режиссёр Татьяна Лиознова, и это многих удивило. «Карнавал» был музыкальной мелодрамой, а Лиознова зарекомендовала себя как режиссёр серьёзных картин: на её счету к концу семидесятых были уже «Им покоряется небо» (1963), «Три тополя на Плющихе» (1967), «Семнадцать мгновений весны» (1973). Как снимали картину? Почему Ирине Муравьёвой было сложно играть? Из-за чего Лиознова ругалась с Юрием Яковлевым? Подробности создания комедии — в ролике.
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