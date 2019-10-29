Фильмы для тех, кто отчаялся найти хорошее кино

Видео поможет выбрать симпатичный фильм, чтобы скрасить будничный вечер. Сегодня кинематографисты предпочитают создавать зрелищные картины, наполненные спецэффектами. Такие лены действительно смотрятся впечатляюще, особенно в кинозале, но вот сюжет в них зачастую хромает. Интеллектуальное же кино получает куда меньшую рекламную поддержку, поэтому многие фильмы такого рода проходят незамеченными. Зато их можно без устали пересматривать, всякий раз получая пищу для ума.