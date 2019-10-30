Энистон сообщила о воссоединении «Друзей» для работы над новым проектом

В эфире "Шоу Эллен Дедженерес" Дженнифер Энистон рассказала, что исполнители главных ролей в сериале "Друзья" соберутся вновь для работы над новым проектом.

Во время шоу ведущая задала актрисе "традиционный" вопрос: когда зрители вновь увидят "Друзей" вместе? Несмотря на то, что ответ Энистон был неопределенный, он подарил надежду фанатам легендарного ситкома:

"Ну, что ж, сейчас мы [коллектив "Друзей"] просто пытаемся. Мы над кое-чем работаем".

Актриса также отметила, что, вероятно, это будет "большая-большая" картина. Однако перезапуска сериала, по словам Энистон, не предвидится. Все дело в том, что коллегам по "Друзьям" крайне тяжело собраться вместе.