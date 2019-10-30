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Как новый русский фильм навредил Харламову 

Рамблер 1 час назад
Не так давно на экраны вышел фильм "Текст" по нашумевшему роману Дмитрия Глуховского. Режиссером выступил талантливый Клим Шипенко, а главные роли получили Кристина Асмус и Александр Петров.
Большинство зрителей остаются от фильма в восторге, но это не помешало картине за короткое время стать причиной нескольких скандалов.
Все дело в том, что в "Тексте" показали непривычные для русского зрителя откровенные сцены. И при этом, по мнению экспертов, они были сняты крайне реалистично. О том, как их снимали, Асмус вместе со своим партнером красавцем Иваном Янковским рассказала на шоу у Урганта.
Молодые актеры поделились тем, как тяжело было снимать несколько дублей такой пикантной сцены, и рассказали, как на такие интимные ракурсы среагировал супруг Асмус юморист Гарик Харламов.
@asmuskristina
Оказывается, Гарику и ранее не очень нравилось то, что его жена играет в одном из спектаклей супругу героя Янковского. Девушка даже не захотела вспоминать этот момент на шоу.
А вот когда на экраны вышел "Текст", Харламова завалили вопросами о том, как он себя чувствует, когда его жена занимается интимом с другим мужчиной на всю страну. Юмориста называли "рогоносцем и позорищем", но через несколько дней он ответил на нападки.
"Это КИНО! В фильме "Текст" нет моей жены, там история совсем о других людях. История тяжелая и сложная. Фильм "Текст" очень хорошая работа. Что я думаю о моей жене? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актёрская задача и она была исполнена блистательно!…", написал он в своем Instagram.
В конце обращения Харламов все же добавил, что, как муж, он обещает создателям картины расправу. Многие уверены, что на самом деле в семье Харламова и Асмус все же возникают конфликты из-за откровенных съемок девушки в фильме.
При этом скандальный фильм довел еще и до проклятий. Так, Ксения Собчак записала интервью с Александром Петровым для своего Youtube-канала, вставив туда откровенные кадры с Асмус. Она ожидала для своего ролика рекордных рейтингов. Но платформа определила видео как неприемлемый контент и не показывала его в рекомендациях.
Телеведущая даже прокляла актрису и ее грудь.
"Выясняется, что алгоритм перестал нас рекомендовать и отправлять в рекомендованное… Короче, посмотрите интервью — я им очень горжусь. Будь ты проклята, Кристина, со своими си****ми!", — заявила Ксения в своей публикации.
Асмус оставила под постом ироничный комментанрий, не забыв при этом отправить Собчак ответное проклятие.
"Ксения Анатольевна, си***и если б не жиденькие были, то топ обеспечен был бы. Но выглядели вы в интервью прекрасно! Будь вы прокляты", — написала актриса.
Такие шутки понравились далеко не всем. Но и на этом шумные обсуждения "Текста" не закончились. В Сети все еще не могут определиться с реакцией на скандальный русский фильм.
Комментарии 
Теги:
Фильмы , Видео , Дмитрий Глуховский , Гарик Харламов , Клим Шипенко , Ксения Собчак , Александр Петров , Кристина Асмус , Иван Янковский
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