Какие русские фильмы попали на «доску позора» Минкульта

Стало ясно, какие российские киноленты принесли своим создателям лишь убытки и дурную славу.

Как выяснил "Рамблер", Фонд кино и Министерство культуры каждый год выделяют на отечественные фильмы около пяти миллиардов рублей. Но бюджетные деньги иногда буквально проваливаются в "черную дыру" русского кинематографа.

Так, на днях Министерство культуры опубликовало "черный список" киностудий, которые не смогли представить достойную работу даже при внушительной финансовой господдержке.

Ведомство выделяет на каждый фильм десятки миллионов рублей безвозвратно. Однако, оказалось, что некоторые фильмы даже не доходят до массового зрителя. Список этих картин теперь находится в свободном доступе.

Так, продюсеры фильма "Любовь без правил" получили около шести миллионов рублей, но фильм так и не дошел до кинотеатров.

То же самое произошло и с картинами "Весури" и "Бесславные придурки" Александра Тютрюмова

Кроме того, названы киностудии, которые получили от государства возвратные сотни миллионов рублей, но даже не окупили траты и остались должниками.

Среди самых расточительных компаний названа "Медиа Арт Студио", которая получила 110 млн руб. денег на мелодраму "Герой — Музыка во льду" с Димой Биланом , но в прокате собрала сумму в два раза меньше.