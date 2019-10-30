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Какие русские фильмы попали на «доску позора» Минкульта 

Рамблер 59 минут назад
Какие русские фильмы попали на «доску позора»
Фото: Кадр из фильма "Герой"
Стало ясно, какие российские киноленты принесли своим создателям лишь убытки и дурную славу.
Как выяснил "Рамблер", Фонд кино и Министерство культуры каждый год выделяют на отечественные фильмы около пяти миллиардов рублей. Но бюджетные деньги иногда буквально проваливаются в "черную дыру" русского кинематографа.
Так, на днях Министерство культуры опубликовало "черный список" киностудий, которые не смогли представить достойную работу даже при внушительной финансовой господдержке.
Ведомство выделяет на каждый фильм десятки миллионов рублей безвозвратно. Однако, оказалось, что некоторые фильмы даже не доходят до массового зрителя. Список этих картин теперь находится в свободном доступе.
Так, продюсеры фильма "Любовь без правил" получили около шести миллионов рублей, но фильм так и не дошел до кинотеатров.
То же самое произошло и с картинами "Весури" и "Бесславные придурки" Александра Тютрюмова.
Интересно, что известная киностудия "Ленфильм" выпустила картины "Птица" и "Развод по собственному желанию", которые посмотрели лишь 3,5 тысячи зрителей.
Кроме того, названы киностудии, которые получили от государства возвратные сотни миллионов рублей, но даже не окупили траты и остались должниками.
Среди самых расточительных компаний названа "Медиа Арт Студио", которая получила 110 млн руб. денег на мелодраму "Герой — Музыка во льду" с Димой Биланом, но в прокате собрала сумму в два раза меньше.
На "доску позора" также попала студия "Спутник", которая задолжала 65 млн рублей за два провальных фильма. А именно, за фэнтези-боевик "Ночные стражи" с Леонидом Ярмольником и фильм "Танцы", который даже не вышел в прокат.
Видео дня. Как сложилась жизнь «доктора Борменталя»
Комментарии16 
Теги:
Фильмы , Любовь без правил , Птицы , Чёрная дыра , Чёрный список , Развод по собственному желанию , Леонид Ярмольник , Дима Билан , Александр Тютрюмов , Минкультуры , Ленфильм
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