Фильм «Джокер» все же поборется за премию «Оскар»

Кинокартина "Джокер" все же войдет в состав фильмов, которые будут выдвинуты на соискание одной из самых престижных премий. Фильм поборется за победу в 24 номинациях.

Напомним, российская премьера "Джокера" с Хоакином Фениксом в главной роли состоялась 3 октября. Фильм привлек сильное внимание кинокритиков и зрителей. А также молниеносно стал самой кассовой лентой с рейтингом 18+ за всю историю кинематографа.

Сама церемония вручения "Оскара" пройдет в США 9 февраля 2020 года. До 13 января 2020 года члены Американской киноакадемии объявят номинации, в которых будет участвовать фильм.