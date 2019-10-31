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Фильм «Джокер» все же поборется за премию «Оскар» 

Рамблер 6 часов назад
Кинокартина "Джокер" все же войдет в состав фильмов, которые будут выдвинуты на соискание одной из самых престижных премий. Фильм поборется за победу в 24 номинациях.
Напомним, российская премьера "Джокера" с Хоакином Фениксом в главной роли состоялась 3 октября. Фильм привлек сильное внимание кинокритиков и зрителей. А также молниеносно стал самой кассовой лентой с рейтингом 18+ за всю историю кинематографа.
Сама церемония вручения "Оскара" пройдет в США 9 февраля 2020 года. До 13 января 2020 года члены Американской киноакадемии объявят номинации, в которых будет участвовать фильм.
Ранее "Рамблер" писал, что Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в нашумевшей картине, в число потенциальных обладателей "Оскара" изначально не попал.
Теги:
Фильмы , Видео , Оскар , Хоакин Феникс
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