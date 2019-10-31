Что смотреть на выходных: премьеры недели

Сегодня в прокат выходит несколько фильмов, ради которых стоит посетить кинотеатры в длинные ноябрьские выходные. Самые интересные премьеры — в обзоре «Рамблера».

«Терминатор: Темные судьбы»

Джеймс Кэмерон делает тотальную перезагрузку франшизы. Фильм заявлен как непосредственный сиквел первого и второго «Терминаторов».

Сара Коннор охотится на роботов-убийц из будущего и сталкивается с некой Дани Рамос. Девушке уготована особая роль в будущей победе человечества над машинами. Ее пытается убить терминатор Rev-9, но на помощь приходит таинственная Грейс, которая, будучи человеком, обладает способностями киборга.

«Верность»

Откровенная драма Нигины Сайфуллаевой рассказывает о молодой супружеской паре. Лена (Евгения Громова) — акушер-гинеколог, Сергей ( Александр Паль ) — актер провинциального театра. Лена подозревает мужа в измене, но ничего ему не говорит. Вместо этого она встречается со случайными мужчинами, не представляя всех последствий своих измен.

«Француз»

Историческая драма Андрея Смирнова рисует Москву в 1957 году, на заре оттепели.

«Ленин. Неизбежность»

Биографическая драма Владимира Хотиненко посвящена жизни вождя мирового пролетариата в Цюрихе. Европа в огне Первой мировой войны, в России бушуют революционные страсти. Ленин ( Евгений Миронов ) понимает, что надо любой ценой вернуться в страну, чтобы не оказаться на обочине исторических перемен. Даже если на пути — враждебная России Германия.

«Семейка Аддамс»

Культовая готическая семейка возвращается на экраны в новом анимационном фильме. На этот раз ей придется разобраться с Марго Нидлер, ведущей реалити-шоу, которая может разрушить привычный уклад жизни.

«Дитя погоды»

Аниме Макото Синкая рассказывает историю подростка, который пытается устроиться в Токио, и удивительной девушки, умеющей управлять погодой. В городе идут бесконечные дожди, но там, где Хина Амано, всегда солнечно.