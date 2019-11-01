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Ноябрь 2019: что предсказали создатели «Бегущего по лезвию» 

Рамблер 2 часа назад
Культовый фильм Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" вышел в свет в 1982-м. Тогда его в пух и прах раскритиковали эксперты, а зрители и вовсе не поняли, что это было.
Кадр из фильма "Бегущий по лезвию"
Дело в том, что создатели киноленты показали зрителям далекий ноябрь 2019 года и "электрические джунгли" Лос-Анджелеса, вечно окутанного туманом. В городе царила мистическая атмосфера, возвышались темные высокие небоскребы и летали огромные летающие машины. Причем называли их спиннерами, даже не подозревая насколько иное значение приобретет это слово спустя сто лет.
"Эти парни поняли, как жизнь будет выглядеть через сорок лет! Я убеждён абсолютно! Это новая форма искусства. Как путешествие во времени. Это всё, что мы ненавидим в урбанистическом образе жизни, что ведем сами, доведенное до абсурда дантовского «Ада». Это просто ужасно. … Ты даже бежать по улице не можешь в будущем, потому что там так много людей, снующих туда-сюда, ничего больше не делающих.
И миллионы неоновых огней, информация везде. «Иди сюда», «купи это» и так далее. Половина этого всего на китайском или ещё на каком-то странном языке. Это всё было так реально…", — описывал тогда фильм писатель-фантаст Филип Дик.
Однако дата, снятая в "Бегущем", наступила только сейчас. И вот, на дворе ноябрь 2019-го, но по улицам не летают спиннеры, а густой смог не окутал Лос-Анджелес. В Калифорнии все также "солнечно и без осадков", и только пожары мешают местным наслаждаться жизнью.
При этом неоновые рекламные вывески, занимающие большую часть улицы, и правда можно увидеть во многих современных городах, а техника, как и в фильме, научилась делать "живые голограммы" и четкие гигапиксельные снимки.
Хоть будущее создатели и не совсем угадали, слова, сказанные культовыми персонажами, до сих пор остаются в сердцах зрителей. "Рамблер" вспоминает цитаты героев легендарного фильма об уже наступившем будущем.
"Все эти мгновения затеряются во времени…", — Рой Батти.
"Огонь, который горит в два раза ярче, сгорает в два раза быстрее…", — Дж. Ф. Себастьян
"Я видел такое, во что вы, люди, просто не поверите. Штурмовые корабли в огне на подступах к Ориону. Я смотрел, как Си-лучи мерцают во тьме близ врат Тангейзера. Все эти мгновения исчезнут во времени, как слёзы под дождём. Пора умирать. ", — Рой Батти.
"Если бы ты видел то, что я видел твоими глазами. ", — Рой Батти к Ганнибалу Чу.
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Теги:
Фильмы , Видео , Бегущий по лезвию , Беги , Филип Дик , Скотт Ридли
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