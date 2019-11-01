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Джордж Мартин отреагировал на закрытие приквела «Игры престолов» 

Рамблер 4 часа назад
Мартин опечален отменой приквела «Игры престолов»
Фото: РИА Новости
В своем личном блоге писатель Джордж Р. Р. Мартин отреагировал на закрытие приквела "Игры престолов". Писатель признался, что новость о прекращении съемок сериала "Долгая ночь" его расстроила. Мартин также отметил, что не понимает, почему канал HBO отказался от производства полного сезона:
"Я, разумеется, был опечален новостью, что проект не станет сериалом. Джейн Голдман — потрясающая сценаристка, и я с удовольствием поработал с ней. Не знаю, почему HBO решил не заказывать производство сезона, но не думаю, что это как-то связано с «Домом дракона». Здесь речь никогда не шла об или-или".
Помимо этого писатель подчеркнул, что не планирует работать над "Домом дракона" пока не завершит предпоследний роман цикла "Песнь льда и пламени" — "Ветра зимы". Мартин рассказал, что приквел о Таргариенах он придумал вместе с Райаном Кондалом, но сейчас хочет сосредоточиться исключительно на книге.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, что HBO снимет новый приквел к "Игре престолов".
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Теги:
Фильмы , Игра престолов , Джейн Голдман , Райан Кондал , Джордж Мартин
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