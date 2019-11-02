Назван самый страшный монстр из фильмов ужасов

Несмотря на то, что жанр фильмов ужасов довольно специфичен и нравится далеко не всем, о главных монстрах знаменитых фильмов слышал хотя бы раз, наверно, каждый. Журналисты издания Independent решили определить самых страшных героев «ужастиков». О том, кто попал в этот список, рассказывает «Рамблер».

Всего в рейтинг издания вошли 20 самых жутких персонажей.

Тройку лидеров замыкает вампир Номак, появившийся на экранах в 2002 году в фильме Гильермо дель Торо «Блэйд 2».

На вторую ступень пьедестала поднялся лысый вурдалак из немого фильма «Носферату. Симфония ужаса», впервые напугавший зрителей в 1922 году.

И, наконец, лидером рейтинга стал Бабадук, персонаж из одноименного фильма Дженнифер Кент , увидевший свет в 2014 году.

Также в список самых страшных монстров кино вошли существа из фильмов «Кинг-Конг» (1933), «Дрожь земли» (1990), «Франкенштейн» (1931), «Гремлины» (1984) и других картин.