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Тарантино назвал лучший фильм и всех удивил 

Рамблер 4 часа назад
Тарантино выбрал лучший фильм и всех удивил
Фото: Кадр из фильма "Бешеные псы"
Режиссер поделился своим мнением с французским кинокритиком. Об этом пишет издание Deadline. Журналист издания Пит Хаммонд успел переговорить с Квентином Тарантино на церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств Governors Awards.
По мнению режиссера, лучшим в 2019 году стал фильм Александра Ажа "Капкан" с Каей Скоделарио и Барри Пеппером в главных ролях. В основе сюжета история дочери, которая пытается спасти отца во время урагана.
Тарантино в разговоре с журналистом отметил, что впечатлен фильмом. Режиссер удивлен тем, как много в ленте "исключительного ремесла", что является редкостью для хорроров.
Журналисты традиционно в конце года интересуются у Тарантино, какие фильмы он считает лучшими, режиссер нередко называет примерно десять картин, но не в этот раз.
Ранее "Рамблер" писал, почему Тарантино часто показывает женские стопы в своих фильмах.
Видео дня. Какие эротические сцены вырезали из «Москва слезам не верит»
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Фильмы , Квентин Тарантино , Кая Скоделарио
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