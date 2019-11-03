Тарантино выбрал лучший фильм и всех удивил

Тарантино назвал лучший фильм и всех удивил

Режиссер поделился своим мнением с французским кинокритиком. Об этом пишет издание Deadline. Журналист издания Пит Хаммонд успел переговорить с Квентином Тарантино на церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств Governors Awards.

По мнению режиссера, лучшим в 2019 году стал фильм Александра Ажа "Капкан" с Каей Скоделарио и Барри Пеппером в главных ролях. В основе сюжета история дочери, которая пытается спасти отца во время урагана.

Тарантино в разговоре с журналистом отметил, что впечатлен фильмом. Режиссер удивлен тем, как много в ленте "исключительного ремесла", что является редкостью для хорроров.

Журналисты традиционно в конце года интересуются у Тарантино, какие фильмы он считает лучшими, режиссер нередко называет примерно десять картин, но не в этот раз.