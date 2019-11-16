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Почему индийские фильмы такие странные 

Рамблер 6 минут назад
Почему индийские фильмы такие странные
Фото: Кадр из фильма "Загадка"
Практически каждый человек мельком видел кусочек индийской культуры на экране. Для непривычного зрителя происходящее в почти любом фильме Болливуда будет как минимум удивительно. Нам, выросшим на фильмах с адекватной логической и жанровой составляющей, иногда довольно сложно понять взявшиеся из ниоткуда в обычной драме спецэффекты в виде прыжка главного героя на 20 метров. Хотя для Болливудского кинематографа это — обычное дело. «Рамблер» рассказывает, почему индийские фильмы — целая мини-вселенная, завязанная на самой себе.
В первую очередь следует признать, что болливудский фильм — это смешение разных жанров, сборная солянка для определенного зрителя. Дело в том, что для обычного индийца сходить в кино — роскошь из-за низкого дохода и, разумеется, за уплаченные деньги человек хочет получить все удовольствие, которое может предоставить кинематограф.
Жители Индии не считают неправдоподобность фильма за недостаток. Для них является достоинством то, что главный герой может и подраться с бандитами, и спеть во время перестрелки песню, и покорить девушку, и потанцевать. Это показывает крутость главного героя, что является не последним делом в Болливуде.
Индийское общество глубоко патриархально, поэтому женщину редко можно увидеть в качестве явного исполнителя главной роли. В основном девушки в индийском кино заменяемы и играют роль дополнений для настоящих мастодонтов киносцены, которые и правят бал, снимаясь почти во всех крупнобюджетных фильмах.
В свою очередь индийцы осознают банальность отечественных фильмов, однако они рады возможности на время оторваться от накопившихся проблем, что и предоставляет Болливуд со всем жанровым разнообразием и увеличенной продолжительностью киноленты.
Песни и танцы в индийском кинематографе зачастую составляют неотъемлемую часть культуры, отдают дань давней традиции. Стоит отметить, что индийская культура сама по себе музыкальна, в кино она должна передать то, что редко можно увидеть в болливудских фильмах — сексуальность. Индийский кинематограф не показывает эротику, чувственное наслаждение, что, например, популярно во французских фильмах. Болливуд раскрывает чувства героев иначе. Он замкнут и несколько архаичен, чем и привлекает зрителей, уставших от стандартных голливудских и европейских форматов.
Сейчас Болливуд делает робкие попытки абстрагироваться от устоявшихся канонов, которые пока что понимает только городская публика.
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Редактор:  Надежда Харламова
Теги:
Фильмы
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