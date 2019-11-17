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Известные карикатуры и пародии в советском кино 

Рамблер 57 минут назад
Известные карикатуры и пародии в советском кино
Фото: Коллаж из РИА "Новости, Мосфильм
Жанр пародии был популярен во все времена с тех пор, как взяла свое начало артистическая деятельность. «Рамблер» публикует подборку различных отсылок, пародий, карикатур и пасхалок в советском кино.
В фильме «Золушка» 1947 года актер Эраст Гарин, играющий роль короля, говорит фразу «Ухожу в монастырь», когда чем-то возмущен или расстроен. Известно, что сам Иоанн Грозный не пренебрегал данным выражением, а поскольку царя считал своим учителем Сталин, то у фильма явно могли быть проблемы.
Пародии на Хрущева начались еще до того, как его «похоронили» как политика, лишив всех государственных постов. Так в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён!» появилась злая сатира на генсека, воплощенная Евгением Евстигнеевым в товарище Дынине.
Особо примечательна здесь сцена с похоронами бабушки: попробуйте при просмотре нажать на паузу, когда будет показан портрет исполнительницы роли Екатерины Мазуровой и прикройте рукой платок. Сходство с Хрущевым действительно есть! Так решили и приближенные к генсеку люди, после чего режиссеру фильма Элему Климову устроили веселую жизнь.
Кто-то даже догадался показать фильм Хрущеву, который не усмотрел в киноленте пародию на самого себя, оценив по достоинству прекрасную историю. Фильм пришлось выпустить в прокат. Премьера состоялась 9 октября 1964 года, а низложение Хрущева с государственных постов произошло спустя пять дней — 14 октября.
После краха политической карьеры, новое руководство страны разрешило изображать Хрущева в неблагоприятном свете, что дало кинематографистам всех мастей, недолюбливавшим бывшего генсека, право сполна отыграться на его образе.
В фильме Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу» появился персонаж Постников — карикатура на Хрущева.
Комический злодей Бармалей в фильме Ролана Быкова «Айболит-66» кричит знаменитый лозунг «Догнать и перегнать!».
В фильме-сказке Александра Роу «Огонь, вода и медные трубы» появился простоватый царь, у которого сгорела половина библиотеки, то есть одна книга. Там же пошутили насчет сильной любви Хрущева к песне «Калинка».
Следующий фильм режиссера «Варвара-краса, длинная коса» также не обошелся без высмеивания Хрущева: там угроза медведя по отношению к Упитанному-Невоспитанному состоит из переработанной хрущевской фразы: «Так тебя зашвырну — будешь лететь, пердеть и радоваться!».
Жаркая речь прораба из «Операции Ы» — пародия на демагогию Хрущева о перевоспитании тунеядцев. А фраза Феди — в точности передает единичную мысль из тирады Хрущева: «Сейчас к людям надо мякше, а на вопросы смотреть ширше».
А «Бриллиантовая рука» пародирует не только Хрущева, но и Брежнева в сцене с прощанием Геши и Лелика, оканчивающейся троекратным поцелуем в уста. В том же фильме Гайдай отомстил Нонне Мордюковой за то, что она успела «достать» почти всю съемочную группу. Режиссер вставил в переругивания бандитов слово «мордюк» на псевдотурецком языке.
И в «Кавказской пленнице» есть пародия на советских руководителей, а особенно узнаваема карикатура на Сталина в товарище Саахове.
Кинорежиссер Якин в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» пародирует панибратствующего с актерами режиссера Ивана Пырьева: «Я не узнаю вас в гриме. Кто же вы?.. Юрий Никулин?.. Нет. Сергей Бондарчук?.. Нет. Ах боже мой, Иннокентий Смоктуновский! Кеша!..». Когда Зина говорит Якину, что уйдет от него к кинорежиссеру Будимиру Косому, тот называет Косого халтурщиком. В советском кинематографе действительно был режиссер с таким именем — Будимир Метальников, выпустивший в 1973 году спорную киноленту «Молчание доктора Ивенса».
От советской цензуры значительно пострадал фильм «Инкогнито из Петербурга», который неплохо прошелся по реалиям того времени. Гайдай кое-как реанимировал картину вклеенными сценами, которые поначалу забраковал.
В еще одном фильме Рязанова «Служебный роман» можно увидеть отношение режиссера к советской бюрократии в табличках, которые рядами висят у входа в здание, где работают Калугина и Новосельцев. Если приглядеться, можно увидеть «Центральный резерв нежилых помещений», «НИИ ЧЕГО», «Главбурение», «Управление внешних сношений», «Главшерсть», «Главкость», «Специзолятор», «Мосрыбстрой», а организация, в которой работают главные герои называется «Статистическое учреждение». Названия предприятий также являются отсылкой к зацензурированному фильму Гайдая «Жених с того света», в котором есть «Горздравотдел: Райпиявка при Горпиявке», «НИИГУГУ» и другие забавные названия организаций.
В гайдаевском «Спортлото-82» есть сцена в которой герои фильма читают книгу Юлиана Зеленого «Смертельное убийство», что является насмешкой над писателем Юлианом Семеновым.
«Покаяние» Тенгиза Абуладзе повествует о репрессиях и терроре против собственного народа, является отсылкой к 1930-м годам. А диктатор в пенсне Варлам Аравидзе — собирательный образ Сталина и Берии.
В фильме «Обыкновенное чудо» в исполнении Леонова «делает ручкой» из окна, пародируя Брежнева. Цензура не упустила издевательство над руководителем, однако по вине склероза у работников сцена так и осталась в фильме.
Бургомистр, а затем и президент вольного города из фильма «Убить дракона» является блестяще сыгранной Леоновым пародией на Хрущева, Брежнева и Горбачева.
Делитесь в комментариях, какие отсылки, пародии, карикатуры и пасхалки усмотрели в советском кино именно вы.
Видео дня. Советские кинозвезды, умершие в нищете
Комментарии2 
Редактор:  Надежда Харламова
Теги:
Фильмы , Огонь, вода и медные трубы , Золушка , Служебный роман , Иван Васильевич меняет профессию , Бриллиантовая рука , Варвара-краса, длинная коса , Покаяние , Сергей Бондарчук , Юлиан Семенов , Эраст Гарин , Юрий Никулин , Ролан Быков , Будимир Метальников , Евгений Евстигнеев , Иоанн Грозный , Нонна Мордюкова , Иван Пырьев , Екатерина Мазурова , Александр Роу , Тенгиз Абуладзе , Эльдар Рязанов , Иннокентий Смоктуновский
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