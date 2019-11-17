Громкие провалы рекламы в российских фильмах

Сейчас многие уже привыкли, что реклама окружает нас со всех сторон, ведь даже уткнувшись носом в ворот куртки и опустив взгляд под ноги, мы можем увидеть какую-нибудь надпись на асфальте про недорогое уничтожение насекомых и т.д. Кинематограф также перенасыщен различными видами рекламы или, используя специальный термин, продакт-плейсментом. «Рамблер» показывает примеры, когда реклама доходит до такой степени, что после финального монтажа фильма на свет рождается не кино с вкраплениями рекламы, а рекламная кампания с сюжетной линией.

Первый фильм с провальной рекламой — «Ирония судьбы. Продолжение», где аудитории в глаза буквально пихают героя Безрукова с билайновским шарфом. В итоге половина зрителей не обратила на нелепую вещь никакого внимания, около трети посчитали столь некачественный продакт-плейсмент еще одним минусом посредственного фильма, в котором, к слову, полно другой рекламы.

Сериал «Каменская» начал буквально травить рекламой только с третьего сезона. Каждая серия сезона содержит неимоверно навязчивую рекламу горького шоколада «Победа». Плитки кондитерского изделия демонстрируют долго и крупным планом, его марку громко и четко произносят вслух. Шоколад дарят главным героям, а они сами пьют чай только с «Победой». Подобная агрессия привела только к снижению зрительской аудитории сериала «Каменская».

И вишенкой на торте маркетинга является фильм, который точно войдет в книгу «Самая ужасная реклама, когда-либо встроенная в фильм». Речь идет о киноленте «О чем говорят мужчины. Продолжение», где внесюжетная и убогая реклама буквально съедает хронометраж фильма. Особо взбешенные такой подачей продакт-плейсмента люди подсчитали, сколько всего занимает в киноленте реклама. Вышло 8 минут, что составляет 10% от общей продолжительности фильма.

Разумеется, не вся реклама такая агрессивная и всеобъемлющая. Есть такой продакт-плейсмент, который помогает развитию сюжета, однако в некоторых российских фильмах реклама пока что бьет все мыслимые и немыслимые рекорды своего присутствия на экране.