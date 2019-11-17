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Почему детям нельзя смотреть «Ну, погоди!» 

Рамблер 55 минут назад
Почему детям нельзя смотреть «Ну, погоди!»
Фото: Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Культовый советский мультфильм «Ну, погоди!» не такой безобидный, как кажется с первого взгляда. Если смотреть на шедевр мультипликации объективно, можно увидеть много взрослых тем, которые ребенку видеть нежелательно. «Рамблер» приводит список причин, из-за которых в свое время по сети распространилась ложная новость про поднятие возрастного рейтинга мультфильма до «18+».
Во-первых, стоит сразу сказать о сценах курения Волка и его странной одержимости Зайцем. Бытует мнение, что Волком движет не только так называемый охотничий инстинкт.
В мультфильме есть сцены, которые можно причислить к разряду ужастиков. Например, в 14 эпизоде присутствует легендарный детский страх — Робозаяц, которого Волк своими действиями довел до режима Терминатора. Стоит ли говорить, что некоторых советских детей мучили ночные кошмары.
В 17 выпуске есть сцена с гангстерами-грабителями, вооруженными автоматами. А далее мультик со всем присущим антуражем пародирует фильмы про оборотней.
18 эпизод: Когда Волк оказывается запрет в сейфе, играет тюремная песня «Таганка», которая не особо подходит детскому мультику. Тоже самое с любимой песней подросшего Зайца — «Шоколадный заяц», которую очень сложно назвать детской.
Следующий выпуск показывает грубую карикатуру на трансвестита в исполнении Волка, когда он переодевается женщиной для маскировки.
Присутствие в сериях мультфильма журнала «Плейвульф», клумбы-унитаза и тележки с навозом также немного выходит за рамки мультика, рекомендуемого к просмотру детям.
Впрочем, не стоит отрицать, что в культовом советском мультфильме есть неплохой воспитательный фактор: все же Волк в «Ну, погоди!» воспринимается как антагонист, в то время как Заяц призван подавать детям положительный пример.
Видео дня. Советские кинозвезды, умершие в нищете
Комментарии1 
Редактор:  Надежда Харламова
Теги:
Фильмы , Ну, погоди!
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