Почему «Человек с бульвара Капуцинов» мог не выйти

Фото: Кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов"

Комедия-вестерн Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов» лежала на полке «Мосфильма» целых 5 лет, что повлияло на согласие Андрея Миронова сыграть в киноленте. И все же актер согласился только после долгих уговоров со стороны Суриковой, которая не видела никого другого в роли Джонни Феста. Режиссер также пошла на хитрость, чтобы пригласить на роль Черного Джека Михаила Боярского , уверив того, что Миронов хочет видеть именно его в этом амплуа. Вероятно, что без согласия Миронова, фильм бы еще долго пылился на полке.

Помимо поиска актеров, еще одной неприятностью стала ссора командира кавалерийского полка с Суриковой, после чего мужчина прямо во время съемок уехал вместе с лошадьми. Здесь режиссера выручили местные жители, одолжив своих животных.

В итоге законченная кинолента получила несколько премий, несмотря на небольшие ошибки. Так, хранилище золота на военной базе Форт-Нокс, которое упоминают герои фильма, построено в 1936 году, через несколько десятилетий после времени действия картины. Или же, когда Джонни Фест бросил Билли Кинга , тот сползает по столбу и что-то говорит, но зрителю не слышно, поскольку звук не наложили либо случайно, либо специально. Можно прочесть по губам Караченцова фразу: «Возьми меня с собой».

Кроме того, фильм дезинформировал многих зрителей своим названием, поскольку правильный перевод с французского «Бульвар Капуцинок». Весьма спорное продолжение культового фильма 1987 года, впрочем, так и называется.