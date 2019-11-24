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Откуда взялся термин «спагетти-вестерн» 

Рамблер 9 часов назад
Откуда взялся термин «спагетти-вестерн»
Фото: Кадр из фильма "За пригоршню долларов"
Само понятие вестерн включает в себя разножанровое произведение, действие которого в основном происходит во второй половине XIX века на Диком Западе — в будущих западных штатах США, а также в западной Канаде и Мексике. После периода расцвета вестерна в середине XX века, популярность данного направления в США резко пошла на спад. В то же время его популярность в Европе только начала расти. "Рамблер" рассказывает в чем суть нового жанра, и причем здесь спагетти.
Отличительной чертой спагетти-вестерна являются съемки в Италии и на юге Испании. При этом производство фильма в Европе обходилось на порядок дешевле, чем в Голливуде. После премьеры киноленты «За пригоршню долларов» даже ходила шутка, что название описывает не сюжет, а бюджет фильма.
Первым, кому удалось достичь успеха с выпуском спагетти-вестерна, оказался Серджо Леоне, который тщательным образом изучил ошибки своих коллег по цеху, как американских, приведших жанр к стагнации, так и европейских, копировавших недочеты первых. Леоне разработал собственную стратегию и в итоге сорвал кассу: фильм принес 70$ прибыли за каждый вложенный доллар, причем это касается только первичного проката.
Стоит ли говорить, что американские критики были ошарашены, поскольку макаронники покусились на святое. Однако в США все решают деньги, которые щедрым ручейком потекли в руки Леоне вместе с предложениями о сотрудничестве.
Видео дня. Что разрушило карьеру Людмилы Глазовой
Комментарии1 
Редактор:  Надежда Харламова
Теги:
Фильмы
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