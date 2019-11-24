Что особенного в фильмах сталинской эпохи

Так называемое «кино сталинской эпохи» охватывает период с середины 1920-х по начало 1950-х годов. У данного кинематографического периода было несколько особенностей. «Рамблер» рассказывает о характерных атрибутах фильмов того времени, а также о нюансах существования кинолент после смерти Сталина.

В первую очередь, стоит сказать, что все кинематографические эксперименты над формой и содержанием фильмов 1920-х годов имели тенденцию к постепенному сворачиванию свободной деятельности, а к 1930-м от них остается только воспоминание.

Следующий пункт — четкая градация жанров, смешение которых категорически не приветствуется. Довольно сложно найти какой-нибудь фильм, использующий сразу несколько направлений повествования. И все же исключения из правила есть: «Девушка с характером» — музыкальность вкупе с разоблачением врагов народа или же «Цирк» — комедия и обличение расизма.

Цензура — в большинстве фильмов сталинского кино есть какое-либо обозначение присутствия в кадре вождя, зачастую эту роль выполняли портреты. Однако после 1953 года фильмы подверглись цензуре, и некоторые сцены с появлением Сталина вырезали, как, например, в Волге-Волге (его памятник встречает теплоход на канале, который также назван именем вождя). Позже сцену восстановили и даже колоризировали.

Культ личности Сталина реализовывался, прежде всего, через кинематограф, а после его смерти в дело развенчания культа личности входила и редактура фильмов, из которых тщательно стремились вырезать все сцены, намекающие на сверхчеловеческий статус вождя.