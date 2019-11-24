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7 персонажей-психопатов, ставшие культовыми 

Рамблер 7 часов назад
Зрителей всегда привлекали персонажи со сложной судьбой и отклонениями в поведении. 7 персонажей-психопатов из мирового кинематографа, которые уже стали культовыми — в материале "Рамблера".
Трудности социализации, а также нестандартные (порой, даже жестокие) поступки добавляют таким непростым персонажам загадочности. За развитием таких героев хочется следить, они привлекают внимание зрителя куда больше, чем "обычные", ничем не примечательные люди.
Привлекают эти персонажи зачастую не только своим поведением, но и оригинальным внешним видом, походкой, необычной манерой говорить и даже смеяться.
А вам какой герой запомнился в кино больше остальных?
Видео дня. Что разрушило карьеру Людмилы Глазовой
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Фильмы , Фото
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