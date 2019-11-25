Что смотреть в кино с 28 ноября

На этой неделе на большие экраны выходят фильмы, которые, определенно, найдут своего зрителя.

“Лев Яшин. Вратарь моей мечты”

Основа сюжета — воспоминания знаменитого вратаря “Динамо” , Льва Яшина, который в 1971 году прощается с советским спортом, принимая участие в финальном матче.

Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Яшин вспоминает, как он покорял спортивный Олимп.

“Темная сторона”

Кажется, у Эвана все в жизни отлично: чудесная жена, очаровательный ребенок, любимая работа.

Кадр из фильма «Темная сторона»

Идеальная жизнь, к которой так стремятся многие. Но никто даже не может предположить, какие тайны скрываются за глянцевым «фасадом».

“Холодное сердце 2”

Долгожданное продолжение истории двух сестер Эльзы и Анны после того, как они сумели снять чары с Эренделла.

Кадр из фильма «Холодное сердце 2»

Но приключения не закончились. Знакомые герои вновь отправляются за пределы королевства, чтобы пройти через множество испытаний и узнать о себе что-то новое.

“Тварь”

Игорь и Полина шесть лет назад лишились сына: мальчик исчез при странных обстоятельствах. Это событие становится для супругов той точкой, с которой начинается их отдаление друг от друга.

Игорь готов на все, ради счастья жены: пара принимает решение усыновить ребенка.

Кадр из фильма "Тварь"

Но через несколько дней Игорь и Полина начинают замечать странности в поведении мальчика, который удивительным образом все больше и больше начинает походить на их сына.