Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Что особенного в фильмах сталинской эпохи
Что особенного в фильмах сталинской эпохи
Фильмы
Что стало с Танцором из «Бандитского Петербурга»
Что стало с Танцором из «Бандитского Петербурга»
Актеры
Пары, сыгравшие свадьбу после «Давай Поженимся»
Пары, сыгравшие свадьбу после «Давай Поженимся»
ТВ
Откуда взялся термин "спагетти-вестерн"
Откуда взялся термин "спагетти-вестерн"
Фильмы
Ford против Ferrari
Ford против Ferrari
Биография, Драма, Спортивный
Купить билет
Аванпост
Аванпост
Триллер, Фантастика
Купить билет
Давай разведемся!
Давай разведемся!
Комедия
Купить билет
Грех
Грех
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Семейка Аддамс
Семейка Аддамс
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Текст
Текст
Триллер, Драма
Купить билет
Аббатство Даунтон
Аббатство Даунтон
Мелодрама
Купить билет
Доктор Сон
Доктор Сон
Ужасы
Купить билет
Стражи Арктики
Стражи Арктики
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Холодное сердце II
Холодное сердце II
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Ангелы Чарли
Ангелы Чарли
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Lil Peep: всё для всех
Lil Peep: всё для всех
Документальный
Купить билет
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Достать ножи
Достать ножи
Детектив, Драма
Купить билет
Верность
Верность
Драма
Купить билет
Эверест
Эверест
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Война токов
Война токов
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет
Обратный отсчёт
Обратный отсчёт
Триллер, Ужасы
Купить билет

Что смотреть в кино с 28 ноября 

Рамблер 1 час назад
На этой неделе на большие экраны выходят фильмы, которые, определенно, найдут своего зрителя.

“Лев Яшин. Вратарь моей мечты”

Основа сюжета — воспоминания знаменитого вратаря “Динамо”, Льва Яшина, который в 1971 году прощается с советским спортом, принимая участие в финальном матче.
Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Яшин вспоминает, как он покорял спортивный Олимп.

“Темная сторона”

Кажется, у Эвана все в жизни отлично: чудесная жена, очаровательный ребенок, любимая работа.
Кадр из фильма «Темная сторона»
Идеальная жизнь, к которой так стремятся многие. Но никто даже не может предположить, какие тайны скрываются за глянцевым «фасадом».

“Холодное сердце 2”

Долгожданное продолжение истории двух сестер Эльзы и Анны после того, как они сумели снять чары с Эренделла.
Кадр из фильма «Холодное сердце 2»
Но приключения не закончились. Знакомые герои вновь отправляются за пределы королевства, чтобы пройти через множество испытаний и узнать о себе что-то новое.

“Тварь”

Игорь и Полина шесть лет назад лишились сына: мальчик исчез при странных обстоятельствах. Это событие становится для супругов той точкой, с которой начинается их отдаление друг от друга.
Игорь готов на все, ради счастья жены: пара принимает решение усыновить ребенка.
Кадр из фильма "Тварь"
Но через несколько дней Игорь и Полина начинают замечать странности в поведении мальчика, который удивительным образом все больше и больше начинает походить на их сына.
Комментарии 
Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
Фильмы , Видео , Лев Яшин , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что особенного в фильмах сталинской эпохи
Что особенного в фильмах сталинской эпохи 12
Что стало с Танцором из «Бандитского Петербурга»
Что стало с Танцором из «Бандитского Петербурга»
Пары, сыгравшие свадьбу после «Давай Поженимся»
Пары, сыгравшие свадьбу после «Давай Поженимся»
Откуда взялся термин «спагетти-вестерн»
Откуда взялся термин «спагетти-вестерн» 1
Красавицы-актрисы, внезапно пропавшие с экранов
Красавицы-актрисы, внезапно пропавшие с экранов
Видео
Как изменились главные герои сериала «Маргоша»
03:03
Как изменились главные герои сериала «Маргоша»
Актеры
Стала доступна удалённая сцена из «Мстители: Финал»
03:21
Стала доступна удалённая сцена из «Мстители: Финал»
Фильмы
За что затравили советскую актрису Инну Гулую
01:55
За что затравили советскую актрису Инну Гулую
Актеры
Почему милиционер из комедии Гайдая умер в 42
04:37
Почему милиционер из комедии Гайдая умер в 42
Актеры
Из-за чего Александр Калягин хотел бросить кино
44:00
Из-за чего Александр Калягин хотел бросить кино
Актеры
Кто сыграл брутального бандита «Черной кошки»
04:14
Кто сыграл брутального бандита «Черной кошки»
Актеры
Что стало со звездами российских сериалов нулевых
08:44
Что стало со звездами российских сериалов нулевых
Сериалы Актеры
Как сложилась Принца из «Золушки»
05:17
Как сложилась Принца из «Золушки»
Актеры
Актеры, которые с трудом переносили друг друга
44:00
Актеры, которые с трудом переносили друг друга
Актеры
Что разрушило карьеру Людмилы Глазовой
03:45
Что разрушило карьеру Людмилы Глазовой
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение