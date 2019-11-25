Какой ролью Леонид Филатов навлек на себя беду

Эльдар Рязанов написал пьесу «Аморальная история» еще в 1976 году, но из-за острой сатиры на чиновников ее отказались ставить в театрах. Лишь в середине 80-х годов, во время перестройки, режиссеру дали добро на экранизацию пьесы, которую зрители позже увидели на экране под названием «Забытая мелодия для флейты». Но съемки фильма оказались настоящим испытанием, как для режиссера, так и для артиста, сыгравшего в нем главную роль. Почему съемки в картине многие называли фатальными для Леонида Филатова , рассказывает «Рамблер».

Кадр из фильма "Забытая мелодия для флейты"

В роли Леонида Филимонова Эльдар Рязанов видел только Леонида Филатова, но когда предложил артисту роль, тот был вынужден отказаться. Филатов очень хотел принять участие в фильме, но в тот момент был очень занят на съемках другого фильма. Рязанов же заявил, что готов ждать актера столько, сколько потребуется. Правда, чтобы не терять времени, решил все же начать процесс подготовки фильма и отправился в Казахстан, снимать натуру.

Там из-за резких перепадов атмосферного давления, когда снимали один из эпизодов в горах, Рязанов «заработал» микроинсульт и оглох на одно ухо. Режиссера срочно отправили в больницу и запретили физические нагрузки.

Когда Филатов освободился и готов был приступить к работе над «Забытой мелодией для флейты», Рязанов все еще находился в больнице, но принял решение начать съемки. На площадку он фактически сбегал из палаты и совсем не щадил себя.

Не отставал от режиссера и Леонид Филатов. Актер работал на износ, отметая все предложения передохнуть. Не прислушался он и к советам матери, которая буквально отговаривала сына от роли в проекте, из-за суеверий опасаясь за его здоровье. Сам же Филатов был скептиком и совершенно не опасался играть роль человека, которому пришлось пережить клиническую смерть. Артист вообще считал, что если в фильмах герои, сыгранные актером, погибают, то это как бы отводит от него настоящие беды.

Тем не менее, негативные последствия роль в «Забытой мелодии для флейты» Филатову все же принесла. Актер совершенно не делал пауз между проектами и не находил времени заняться своим здоровьем. Он часто снимался одновременно в нескольких фильмах, параллельно играл в театре и выступал с концертами.

Кадр из фильма "Забытая мелодия для флейты"

Разумеется, такой ритм жизни не мог не сказаться на здоровье. В начале 90-х годов Филатов перенес инсульт. Но «притормозить» Филатов отказался. Отказ прислушаться к предупреждению судьбы привел к тому, что чуть позже у актера диагностировали почечную недостаточность. Филатов попал в больницу, где ему сделали операцию по пересадке почки. Но едва выйдя из клиники, актер вновь продолжил работать.

Больше предупреждений жизнь актеру не делала. В 2003 году Леонид Филатов скончался. Актеру было 57 лет.