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«Ford против Ferrari» вторую неделю возглавляет российский прокат 

Рамблер 5 часов назад
Российский прокат уже вторые выходные возглавляет спортивная драма Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" с Мэттом Деймоном и Кристианом Бейлом в главных ролях.
За прошедшие выходные фильм собрал 108,6 млн рублей, а за прошлые — 214,5 млн Картина показывает зрителям основанную на реальных событиях историю противостояния двух бизнесменов-автопроизводителей Генри Форда и Энцо Феррари, чьи фамилии стали нарицательными во всем мире.
Ранее "Рамблер" сообщал, что "Джокер" Тодда Филлипса побил мировой рекорд, заработав первый миллиард долларов в рейтинге 17+. 
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Фильмы , Видео , Джеймс Мэнголд , Кристиан Бэйл , Тодд Филлипс , Мэтт Деймон , Ferrari , Ford
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