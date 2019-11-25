«Ford против Ferrari» вторую неделю возглавляет российский прокат

За прошедшие выходные фильм собрал 108,6 млн рублей, а за прошлые — 214,5 млн Картина показывает зрителям основанную на реальных событиях историю противостояния двух бизнесменов-автопроизводителей Генри Форда и Энцо Феррари, чьи фамилии стали нарицательными во всем мире.