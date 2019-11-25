Фестиваль эротических короткометражек смутил публику

Смотрите видео и узнайте, ка к отнеслась общественность к фестивалю Best Erotic Shorts, где представили короткометражные фильмы для взрослых. Фестиваль идёт по всей стране, в его рамках демонстрируют картины на иностранных языках с субтитрами. В фестивале участвуют некоторые крупные российские киносети, но ленты идут только в вечернее время. Однако это пришлось по душе не всем. Какую реакцию вызвал фестиваль у ревнителей нравственности, узнайте из ролика.