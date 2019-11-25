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Фестиваль эротических короткометражек смутил публику 

Рамблер 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, ка к отнеслась общественность к фестивалю Best Erotic Shorts, где представили короткометражные фильмы для взрослых. Фестиваль идёт по всей стране, в его рамках демонстрируют картины на иностранных языках с субтитрами. В фестивале участвуют некоторые крупные российские киносети, но ленты идут только в вечернее время. Однако это пришлось по душе не всем. Какую реакцию вызвал фестиваль у ревнителей нравственности, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказал, откуда взялся термин «спагетти-вестерн». 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Фильмы , Видео
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