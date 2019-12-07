Что особенного появилось в перестроечном кино

Фото: Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"

"Перестроечное кино" — период советского и российского кинематографа, приблизительно охватывающий промежуток с 1985 по 1995 годы. Несмотря на то, что перестройка сошла на нет с распадом СССР в 1991 году, многие характерные для производства фильмов черты, наличествовавшие в 1980-х, нашли свое отображение в кинолентах 1992-95-х гг. "Рамблер" рассказывает о характерных особенностях перестроечного кино.

В первую очередь стоит выделить депрессивную атмосферу кино данного периода, которая усиливалась за счет низких бюджетов картин. В те времена фильма финансировались только-только появившимися частными кооперативами.

Сильно отличающаяся сюжетная составляющая: режиссеры могли реализовывать даже самые смелые задумки из-за ухода вечно стоящей за плечом цензуры. Такие темы как проституция, наркомания, организованная преступность, сталинские репрессии стали свободно воплощаться на экранах. Также обозначился ранее не существовавший в СССР жанр сортирной комедии.

Впервые в советском кино появляются эротические элементы: почти в каждом фильме нет-нет, да промелькнет женская грудь.

Многие фильмы перестроечного периода характеризуются вложением денежных средств ради их отмывания. Такие картины отправлялись на полки, и практически никто кроме самих создателей их не видел.

Отличительная особенность фильмов 1985-1995 гг. — низкое качество и невысокая художественная ценность в связи с вышеперечисленными причинами.

Сама суть перестроечного кино — драматизм вплоть до титров, а иногда даже после. Для кинематографа того периода характерно, что главного героя, прошедшего через все муки ада встречает "русская народная концовка", когда протагониста убивают в финале киноленты. Подобный конец оставляет повышенное чувство тоски и безысходности — как раз в духе того времени.