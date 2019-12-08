Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Стали известны лучшие фильмы за последние 10 лет
Стали известны лучшие фильмы за последние 10 лет
Фильмы
Актеры, которые отказались от культовых ролей
Актеры, которые отказались от культовых ролей
Актеры
Что сделали с КамАЗом из сериала "Дальнобойщики"
Что сделали с КамАЗом из сериала "Дальнобойщики"
Сериалы
Импровизации в "Место встречи изменить нельзя"
Импровизации в "Место встречи изменить нельзя"
Фильмы
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Холодное сердце II
Холодное сердце II
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Ржев
Ржев
Драма, Военный
Купить билет
Джуманджи: новый уровень
Джуманджи: новый уровень
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Рождество на двоих
Рождество на двоих
Ромком
Купить билет
Достать ножи
Достать ножи
Детектив, Драма
Купить билет
Сиротский Бруклин
Сиротский Бруклин
Драма, Криминальный
Купить билет
Война токов
Война токов
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Биография, Драма, Семейный
Купить билет
Ford против Ferrari
Ford против Ferrari
Биография, Драма, Спортивный
Купить билет
Аванпост
Аванпост
Триллер, Фантастика
Купить билет
Давай разведемся!
Давай разведемся!
Комедия
Купить билет
Грех
Грех
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Решала. Нулевые
Решала. Нулевые
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Прекрасная эпоха
Прекрасная эпоха
Трагикомедия
Купить билет
21 мост
21 мост
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Полицейский с Рублевки. Новогодний Беспредел 2
Полицейский с Рублевки. Новогодний Беспредел 2
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Тварь
Тварь
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет

Какие важные детали в кино мы не замечаем 

Рамблер 10 часов назад
Линда Сегер автор книги «Скрытый смысл» провела настоящее исследование, пообщавшись с тысячами режиссеров. «Рамблер» выяснил, какие выводы сделал автор книги и как все-таки режиссеры создают подтексты в фильмах.

Проведем параллели

Смысл кинокартины, который хотел донести до зрителей режиссер, раскрывается через образы, а не только с помощью жестов, мимики и диалогов актеров. Грамотно составленный визуальный образ должен вызывать подсознательные ассоциации, которые мы сможем различить в кадре. В таком случае фильм становится не просто видеорядом или симпатичной картинкой, а влечет за собой широкий спектр эмоций и раскрытие нескольких точек зрения. Различные образы могут подсказать нам, что происходит на самом деле. Иногда режиссер может специально преувеличить драматичность сцены, использовав большое количество ассоциаций. При просмотре таких деталей, внимательный зрителей точно подметит: «Вероятно, он проводит параллель с …».

Ночь/день, зима/лето и даже атмосферные явления

Время года и суток являются еще одним ярким методом отражения главной задумки кинокартины. Даже если ночь действительно темная и ненастная, в большинстве случаев за этим клишированным образом прячется дополнительный смысл. В детстве мы все думаем, что ночь — это страшное время суток, в которое происходят самые непредсказуемые вещи. Режиссеры фильмов ужасов и триллеров умело пользуется этим психологическим приемом, привлекая ваше внимание к напряженным сценам, которые происходят в вечернее время суток. С помощью атмосферных явлений автор обозначает глубинные процессы, связанные с внутренним состоянием персонажей и героев фильма. Если сценарист захочет сказать нам, что опасности нет, он выберет тихую, ясную ночь или яркий, солнечный день. В таком кадре вряд ли появится гроза, смерч или ураган.

Создание контекста

Где происходит действие фильма? Что это за место? Какова история выбранной локации? Почему именно она выбрана для съемок этой сцены? Все эти вопросы помогают разобраться в изначальном представлении режиссера о фильме. Иногда мы чувствуем, что место действия «нагружено» подтекстом, и подозреваем подвох, но какое-то время, прежде чем подтекст прояснится, автор держит нас в неведении. Стратегия действенная, особенно если мы и вправду пытаемся разгадать интригу, а не просто недоумеваем и продолжаем следить за фильмом. Таким подтекстом может быть даже исторический период, к которому относятся события. Создание контекста заключается в выстраивании источников ассоциаций. Если зритель замечает в фильме эмоцию, чувство или жизненную ситуацию, которая ему близка или которую он когда-либо испытывал, его внимание остановится именно на этом моменте. В таком случае он будет выстраивать логическую цепочку и пытаться понять, испытывал ли режиссер что-то подобное в своей жизни.

Заносите декорации

Все предметы, которыми пользуется человек ежедневно, занимают определенное место в его сознании. Так и у героев фильма. Например, нож можно использовать по прямому назначению — для нарезки продуктов, но в то же время он может быть потенциальным орудием убийства. Реквизит обогащает фильм и уточняет основную тему: для чего, собственно, и нужен тот самый нож? Предметы могут вызывать весь спектр эмоций — от страха до искренней радости. Именно поэтому весь реквизит на съемочной площадке продумывается досконально и прорабатывается по несколько раз.
Комментарии 2 
Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Фильмы , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны лучшие фильмы за последние 10 лет
Стали известны лучшие фильмы за последние 10 лет 5
Актеры, которые отказались от культовых ролей
Актеры, которые отказались от культовых ролей 3
Что сделали с КамАЗом из сериала «Дальнобойщики»
Что сделали с КамАЗом из сериала «Дальнобойщики»
Импровизации в «Место встречи изменить нельзя»
Импровизации в «Место встречи изменить нельзя» 1
Как гетерохромия помогает прославиться
Как гетерохромия помогает прославиться
Видео
«Спокойной ночи, малыши!» покажут новый мультфильм
00:53
«Спокойной ночи, малыши!» покажут новый мультфильм
ТВ
Документальный фильм о Децле появился на YouTube
04:31
Документальный фильм о Децле появился на YouTube
Фильмы
Зачем так похудел Александр Семчев
11:15
Зачем так похудел Александр Семчев
Актеры
Кто еще мог сыграть в «Бригаде»
01:02
Кто еще мог сыграть в «Бригаде»
Актеры
Как связаны Василий Шукшин и Владимир Высоцкий
44:03
Как связаны Василий Шукшин и Владимир Высоцкий
Актеры
«Мировая мама» Лукашина стала звездой в 70 лет
05:55
«Мировая мама» Лукашина стала звездой в 70 лет
Актеры
Сломанная карьера советской кинозвезды
03:49
Сломанная карьера советской кинозвезды
Актеры
Что стало с маленьким суворовцем из «Офицеров»
02:51
Что стало с маленьким суворовцем из «Офицеров»
Актеры
Как изменились актеры сериала «Беверли-Хиллз 90210»
09:17
Как изменились актеры сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Актеры
Почему «радистка Кэт» бросила кино
06:50
Почему «радистка Кэт» бросила кино
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение