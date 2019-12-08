Какие важные детали в кино мы не замечаем

Линда Сегер автор книги «Скрытый смысл» провела настоящее исследование, пообщавшись с тысячами режиссеров. «Рамблер» выяснил, какие выводы сделал автор книги и как все-таки режиссеры создают подтексты в фильмах.

Проведем параллели

Смысл кинокартины, который хотел донести до зрителей режиссер, раскрывается через образы, а не только с помощью жестов, мимики и диалогов актеров. Грамотно составленный визуальный образ должен вызывать подсознательные ассоциации, которые мы сможем различить в кадре. В таком случае фильм становится не просто видеорядом или симпатичной картинкой, а влечет за собой широкий спектр эмоций и раскрытие нескольких точек зрения. Различные образы могут подсказать нам, что происходит на самом деле. Иногда режиссер может специально преувеличить драматичность сцены, использовав большое количество ассоциаций. При просмотре таких деталей, внимательный зрителей точно подметит: «Вероятно, он проводит параллель с …».

Ночь/день, зима/лето и даже атмосферные явления

Время года и суток являются еще одним ярким методом отражения главной задумки кинокартины. Даже если ночь действительно темная и ненастная, в большинстве случаев за этим клишированным образом прячется дополнительный смысл. В детстве мы все думаем, что ночь — это страшное время суток, в которое происходят самые непредсказуемые вещи. Режиссеры фильмов ужасов и триллеров умело пользуется этим психологическим приемом, привлекая ваше внимание к напряженным сценам, которые происходят в вечернее время суток. С помощью атмосферных явлений автор обозначает глубинные процессы, связанные с внутренним состоянием персонажей и героев фильма. Если сценарист захочет сказать нам, что опасности нет, он выберет тихую, ясную ночь или яркий, солнечный день. В таком кадре вряд ли появится гроза, смерч или ураган.

Создание контекста

Где происходит действие фильма? Что это за место? Какова история выбранной локации? Почему именно она выбрана для съемок этой сцены? Все эти вопросы помогают разобраться в изначальном представлении режиссера о фильме. Иногда мы чувствуем, что место действия «нагружено» подтекстом, и подозреваем подвох, но какое-то время, прежде чем подтекст прояснится, автор держит нас в неведении. Стратегия действенная, особенно если мы и вправду пытаемся разгадать интригу, а не просто недоумеваем и продолжаем следить за фильмом. Таким подтекстом может быть даже исторический период, к которому относятся события. Создание контекста заключается в выстраивании источников ассоциаций. Если зритель замечает в фильме эмоцию, чувство или жизненную ситуацию, которая ему близка или которую он когда-либо испытывал, его внимание остановится именно на этом моменте. В таком случае он будет выстраивать логическую цепочку и пытаться понять, испытывал ли режиссер что-то подобное в своей жизни.

Заносите декорации

Все предметы, которыми пользуется человек ежедневно, занимают определенное место в его сознании. Так и у героев фильма. Например, нож можно использовать по прямому назначению — для нарезки продуктов, но в то же время он может быть потенциальным орудием убийства. Реквизит обогащает фильм и уточняет основную тему: для чего, собственно, и нужен тот самый нож? Предметы могут вызывать весь спектр эмоций — от страха до искренней радости. Именно поэтому весь реквизит на съемочной площадке продумывается досконально и прорабатывается по несколько раз.