Сколько на самом деле огрехов в фильме «Титаник»

Подмена носа

В сцене, где Джек и Фабрицио бегут на нос Титаника, чтобы поглазеть на дельфинов, проглядывается форма корабля, толстые и редкие прутья. Хорошо видно, что палуба под огромным якорем позади них — черная, а на самом якоре болты. Но когда Джек с Розой стоят на том же краю и обнимаются, уже появляется совершенно другой нос и цвет палубы сменяется на белый.

Кадры из фильма "Титаник"

Оператор тоже заслужил славу

Кинооператор, ничуть не смущаясь, отражается в стеклянной двери в сцене, когда Джек в нарядном костюме входит в обеденный зал. Зритель во всех подробностях может разглядеть одного из операторов прямо во время фильма.

Кадр из фильма "Титаник"

Сколько на самом деле было рисунков

Рисунок, который Крок достает в начале фильма из сейфа и тот, который рисует Джек для Розы, отличается. Может ли быть такое, что Джек просто нарисовал несколько экземпляров?

Кадр из фильма "Титаник"

Даже звезды скрылись

Может быть это специальный прием режиссера, примененный для создания трагичной картинки. Но когда Джек и Роуз пытаются забраться на дверь, плавающую в океане, на заднем плане видно небо, густо усыпанное звездами. Спустя мгновение звезды начисто пропадают с небосклона и главные герои остаются на пустом темном фоне.

Кадр из фильма "Титаник"

Забыли переставить Титаник

На этом кадре изображен один из радостных моментов в фильме, когда Кэл вылезает из машины и восторженно смотрит на Титаник, который якобы находится перед ним. Если присмотреться, то можно увидеть в окно машины Кэла декорации корабля на заднем фоне, собственно те, к которым должен был быть повернут персонаж.