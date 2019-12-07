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Мультфильм «Маша и Медведь» купил владелец TikTok 

Рамблер 6 часов назад
Мультфильм «Маша и Медведь» купил владелец TikTok
Фото: Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Знаменитый российский мультсериал студии Animaccord будет впервые представлен в Китае 25 января 2020 года, об этом сообщила пресс-служба компании.
В сообщении говорится о том, что студия Animaccord заключила сделку с Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd, которая также владеет сервисом TikTok. Согласно договору, Bytedance получает права на показ российского мультфильма в своих приложениях. Запуск первого и второго сезонов мультсериала состоится 25 января 2020 года на одной из самых популярных китайских видеоплатформ Xigua Video. Его намеренно приурочили к китайскому Новому году. Также зрителям будет показан и спин-офф сериала под названием «Машины сказки».
Напомним, что «Маша и Медведь» на сегодняшний день является самым популярным русскоязычным мультсериалом в мире.
Мультфильм уже знают и любят в 100 странах мира, он переведен на 36 языков.
В 2019 году "Маша и Медведь" отпраздновали десятилетие.
Напомним, что ранее "Рамблер" рассказывал о том, что в России снимут новый "Дозор".
Видео дня. Что стало с актерами из фильма «ДМБ»
Комментарии 
Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
Фильмы , Машины сказки , Маша и Медведь
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