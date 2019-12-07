Мультфильм «Маша и Медведь» купил владелец TikTok

Знаменитый российский мультсериал студии Animaccord будет впервые представлен в Китае 25 января 2020 года, об этом сообщила пресс-служба компании.

В сообщении говорится о том, что студия Animaccord заключила сделку с Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd, которая также владеет сервисом TikTok. Согласно договору, Bytedance получает права на показ российского мультфильма в своих приложениях. Запуск первого и второго сезонов мультсериала состоится 25 января 2020 года на одной из самых популярных китайских видеоплатформ Xigua Video. Его намеренно приурочили к китайскому Новому году. Также зрителям будет показан и спин-офф сериала под названием «Машины сказки».

Напомним, что «Маша и Медведь» на сегодняшний день является самым популярным русскоязычным мультсериалом в мире.

Мультфильм уже знают и любят в 100 странах мира, он переведен на 36 языков.