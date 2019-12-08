Стали известны лучшие фильмы за последние 10 лет 

Киноитоги десятилетия решил подвести французский журнал Les Cahiers du Cinema. Профессиональное издание о кино составило собственный список лучших работ за последние десять лет. На первое место французские кинокритики поставили американский сериал Дэвида Линча "Твин Пикс: Возвращение", вышедший в 2017 году. Второе место присудили картине 2012 года "Корпорация "Святые моторы"" французского режиссера Лео Каракса, а третье отдали другому французскому фильму Брюно Дюмона "Малыш Кенкен", снятому в том же 2012 году.
Также лучшими признаны "Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни" Апичатпонга Вирасетакула, "Тони Эрдманн" Марен Аде, "Книга образов" Жан-Люка Годара, "Мела: олия" Ларса фон Триера, "Побудь в моей шкуре" Джонатана Глейзера и "Странный случай Анжелики" Мануэла де Оливейра..
Журнал Les Cahiers du Cinema выходит с 1951 года, в числе его авторов были Жан Кокто, Робер Брессон, Жан-Люк Годар и Франсуа Трюффо.
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