Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Актеры, которые отказались от культовых ролей
Актеры, которые отказались от культовых ролей
Актеры
Что сделали с КамАЗом из сериала "Дальнобойщики"
Что сделали с КамАЗом из сериала "Дальнобойщики"
Сериалы
Импровизации в "Место встречи изменить нельзя"
Импровизации в "Место встречи изменить нельзя"
Фильмы
Как гетерохромия помогает прославиться
Как гетерохромия помогает прославиться
Актеры
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Холодное сердце II
Холодное сердце II
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Ржев
Ржев
Драма, Военный
Купить билет
Джуманджи: новый уровень
Джуманджи: новый уровень
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Рождество на двоих
Рождество на двоих
Ромком
Купить билет
Достать ножи
Достать ножи
Детектив, Драма
Купить билет
Сиротский Бруклин
Сиротский Бруклин
Драма, Криминальный
Купить билет
Война токов
Война токов
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Биография, Драма, Семейный
Купить билет
Ford против Ferrari
Ford против Ferrari
Биография, Драма, Спортивный
Купить билет
Аванпост
Аванпост
Триллер, Фантастика
Купить билет
Давай разведемся!
Давай разведемся!
Комедия
Купить билет
Грех
Грех
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Решала. Нулевые
Решала. Нулевые
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Прекрасная эпоха
Прекрасная эпоха
Трагикомедия
Купить билет
21 мост
21 мост
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Полицейский с Рублевки. Новогодний Беспредел 2
Полицейский с Рублевки. Новогодний Беспредел 2
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Тварь
Тварь
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет

Стали известны лучшие фильмы за последние 10 лет 

Рамблер 10 часов назад
Киноитоги десятилетия решил подвести французский журнал Les Cahiers du Cinema. Профессиональное издание о кино составило собственный список лучших работ за последние десять лет. На первое место французские кинокритики поставили американский сериал Дэвида Линча "Твин Пикс: Возвращение", вышедший в 2017 году. Второе место присудили картине 2012 года "Корпорация "Святые моторы"" французского режиссера Лео Каракса, а третье отдали другому французскому фильму Брюно Дюмона "Малыш Кенкен", снятому в том же 2012 году.
Также лучшими признаны "Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни" Апичатпонга Вирасетакула, "Тони Эрдманн" Марен Аде, "Книга образов" Жан-Люка Годара, "Мела: олия" Ларса фон Триера, "Побудь в моей шкуре" Джонатана Глейзера и "Странный случай Анжелики" Мануэла де Оливейра..
Журнал Les Cahiers du Cinema выходит с 1951 года, в числе его авторов были Жан Кокто, Робер Брессон, Жан-Люк Годар и Франсуа Трюффо.
Ранее "Рамблер" писал о том, как Тарантино выбрал лучший фильм и всех удивил.
Комментарии 5 
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Фильмы , Видео , Фильмы Тарантино , Тони Эрдманн , Побудь в моей шкуре , Брюно Дюмон , Франсуа Трюффо , Джонатан Глейзер , Дэвид Линч , Жан Кокто , Лео Каракс , Ларс фон Триер , Робер Брессон , Жан-люк Годар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые отказались от культовых ролей
Актеры, которые отказались от культовых ролей 3
Что сделали с КамАЗом из сериала «Дальнобойщики»
Что сделали с КамАЗом из сериала «Дальнобойщики»
Импровизации в «Место встречи изменить нельзя»
Импровизации в «Место встречи изменить нельзя» 1
Как гетерохромия помогает прославиться
Как гетерохромия помогает прославиться
Самые сексуальные блондинки на экране
Самые сексуальные блондинки на экране 5
Видео
«Спокойной ночи, малыши!» покажут новый мультфильм
00:53
«Спокойной ночи, малыши!» покажут новый мультфильм
ТВ
Документальный фильм о Децле появился на YouTube
04:31
Документальный фильм о Децле появился на YouTube
Фильмы
Зачем так похудел Александр Семчев
11:15
Зачем так похудел Александр Семчев
Актеры
Кто еще мог сыграть в «Бригаде»
01:02
Кто еще мог сыграть в «Бригаде»
Актеры
Как связаны Василий Шукшин и Владимир Высоцкий
44:03
Как связаны Василий Шукшин и Владимир Высоцкий
Актеры
«Мировая мама» Лукашина стала звездой в 70 лет
05:55
«Мировая мама» Лукашина стала звездой в 70 лет
Актеры
Сломанная карьера советской кинозвезды
03:49
Сломанная карьера советской кинозвезды
Актеры
Что стало с маленьким суворовцем из «Офицеров»
02:51
Что стало с маленьким суворовцем из «Офицеров»
Актеры
Как изменились актеры сериала «Беверли-Хиллз 90210»
09:17
Как изменились актеры сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Актеры
Почему «радистка Кэт» бросила кино
06:50
Почему «радистка Кэт» бросила кино
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение