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Кого «сыграл» Сергей Проханов в фильме «Чародеи» 

Рамблер 4 часа назад
Фильм «Чародеи» уже много лет обязательно показывают по ТВ в новогодние праздники. Историю о сотрудниках сказочного Научного универсального института необыкновенных услуг с удовольствием и сейчас смотрят и дети и взрослые. Но снять ленту оказалось не так просто. Сложности у авторов фильма начались уже на этапе подготовки, в частности, совершенно не было понятно, кто же будет играть главную мужскую роль. От том, как в итоге все сложилось, рассказывает «Рамблер».
То, что режиссеру Константину Бромбергу разрешили снимать фильм по повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», само по себе уже было чудом. Писатели попали в немилость за свои взгляды и острую сатиру в произведениях. Но режиссер пошел на хитрость, отметив, что фильм будет сниматься лишь по мотивам повести и будет не сатирическим произведением, а новогодней сказкой-мюзиклом.
Кадр из фильма "Чародеи"
Однако на этом сложности не закончились. В главной мужской роль Ивана Пухова Бромберг хотел видеть Михаила Боярского или Александра Абдулова. Но обе кандидатуры не нравились телевизионному начальству. Съемки были под угрозой срыва, задерживать их было нельзя, в итоге Иванушкой решено было сделать Сергея Проханова. «Усатый нянь» приступил к работе.
В первый съемочный день работали над сценой, где герои едут на тройке и сестра Ивана поет песню «Три белых коня». В ней-то и снимался Сергей Проханов. Правда, режиссер был недоволен работой актера: ничего личного, просто Иванушку он видел совсем другим. Поэтому, когда худсовет все же одобрил кандидатуру Александра Абдулова, Бромберг принял решение Иванушку поменять. Благо, Проханов успел поработать в фильме лишь два дня.
Кадр из фильма "Чародеи"
Сцены, где успел «засветиться» актер пересняли, но «на память» о работе Проханова в «Чародеях» в одной из сцен с тройкой лошадей осталась его спина на общем плане.
Комментарии 2 
Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
Фильмы , Видео , Чародеи , Усатый нянь , Константин Бромберг , Михаил Боярский , Сергей Проханов
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