Почему «Бойцовский клуб» провалился в прокате 

В 2019 году "Бойцовский клуб" — знаменитый триллер Дэвида Финчера с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном в главных ролях однозначно считается картиной культовой. Более того, многие убеждены, что экранизация Финчера куда лучше одноименного романа Чака Паланика, послужившего основой для сценария.
Однако, несмотря на все это, 20 лет назад, когда "Бойцовский клуб" только вышел на большой экран, он с треском провалился в прокате. Почему так произошло? Разбирался "Рамблер".
Во многом оглушительный провал триллера спровоцировала ошибочная маркетинговая стратегия. Дело в том, что кинокомпания 20th Century Fox зациклилась на слове "бойцовский" и стала продвигать киноленту преимущественно на мероприятиях, так или иначе связанных с единоборствами, — например, на боксерских матчах. Хотя, как известно фанатам картины, триллер по большей части психологический, а с боями связан лишь отчасти.
Другую ложку дегтя перед выходом картины в прокат добавила влиятельная телеведущая. Ей удалось посмотреть "Бойцовский клуб" раньше простых зрителей, и она оказалась, мягко говоря, не в восторге. Но вместо того, чтобы позволить другим американцам самостоятельно сформировать свое мнение по поводу картины, женщина стала призывать их отказаться от похода в кино. А чтобы окончательно отбить у людей желание посмотреть фильм, она рассказала всей стране концовку.
В итоге в американском прокате картина собрала лишь 37 млн долларов, в то время, как создателям она обошлась в 63 млн долларов. Однако Брэду Питту на картине удалось отлично заработать, его гонорар составил более 17 млн долларов.