Почему «Бойцовский клуб» провалился в прокате

Однако, несмотря на все это, 20 лет назад, когда "Бойцовский клуб" только вышел на большой экран, он с треском провалился в прокате. Почему так произошло? Разбирался "Рамблер".

Во многом оглушительный провал триллера спровоцировала ошибочная маркетинговая стратегия. Дело в том, что кинокомпания 20th Century Fox зациклилась на слове "бойцовский" и стала продвигать киноленту преимущественно на мероприятиях, так или иначе связанных с единоборствами, — например, на боксерских матчах. Хотя, как известно фанатам картины, триллер по большей части психологический, а с боями связан лишь отчасти.

Другую ложку дегтя перед выходом картины в прокат добавила влиятельная телеведущая. Ей удалось посмотреть "Бойцовский клуб" раньше простых зрителей, и она оказалась, мягко говоря, не в восторге. Но вместо того, чтобы позволить другим американцам самостоятельно сформировать свое мнение по поводу картины, женщина стала призывать их отказаться от похода в кино. А чтобы окончательно отбить у людей желание посмотреть фильм, она рассказала всей стране концовку.

В итоге в американском прокате картина собрала лишь 37 млн долларов, в то время, как создателям она обошлась в 63 млн долларов. Однако Брэду Питту на картине удалось отлично заработать, его гонорар составил более 17 млн долларов.