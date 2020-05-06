Многие режиссеры совершенно не согласны с крылатой фразой — «В СССР секса не было». Существует множество историй, доказывающих, что страсти в советском кино кипели похлеще, чем в Голливуде. «Рамблер» выяснил, в каких кинокартинах впервые появились откровенные сцены и почему власти Советского Союза так сильно ограничивали режиссеров.

Лента Юрия Райзмана «А если это любовь?»

Кинокартина, вышедшая на экраны в 1961 году, спровоцировала настоящий скандал. В фильме описывались романтические отношения девятиклассников. Режиссер старался донести до советского зрителя, что с подростками нужно обсуждать щепетильные темы и объяснять им, как правильно выстраивать здоровые и взрослые отношения. Интимная связь школьников, которая была показаны на экране, заставила кинокритиков разделиться на два лагеря. Одни считали, что фильм только развращает молодежь, а другие были уверены в необходимости кинокартины.

«Маленькая Вера»

В свое время этот фильм произвел фурор, а главная актриса Наталья Негода стала настоящей звездой и первой красавицей отечественного кинематографа. После выхода в прокат, картину посмотрели более 55 миллионов человек, а все из-за полутораминутной эротической сцены, в которой можно было увидеть части тела героини Негоды. Она стала первой обнаженной женщиной в кадре. В одном из интервью режиссер фильма Василий Пичула признавался: ходил слух, что Михаил Горбачев покинул кинотеатр, не досмотрев фильм до конца, так как его крайне возмутила сцена с раздетой Натальей.

Тарковский бросил вызов советской власти

В кинокартине « Андрей Рублев » совершенно нет места стеснению. Здесь есть все: раздетые женщины, языческая оргия, открытое насилие и жестокость. Тарковский будто бы нарочно оставил в картине немыслимое количество эротических сцен. Именно поэтому зрители смогли увидеть фильм только в 1987 году.

«А зори здесь тихие»

Решение оставить в фильме откровенные сцены повергло госкомиссию в шок. «А зори здесь тихие» не мог выйти на экраны, потому что не прошел цензуру. Большая часть сцен была полностью вырезана, а кадры в бане пришлось сократить до нескольких секунд. По мнению комиссии, в фильме на патриотическую тематику не должны были появляться настолько аморальные сцены.

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