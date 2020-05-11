Этот фильм сделал и без того известную Деми Мур одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, но в то же время стал одним из самых провальных в ее карьере. Как и почему это произошло, рассказывает "Рамблер".

Деми Мур утвердили в "Стриптиз" самой первой. Правда, для того, чтобы сыграть главную роль в картине, актрисе пришлось кое-что в себе изменить. Чтобы полностью соответствовать образу стриптизерши, Деми пошла на липосакцию, а также увеличила грудь.

Интерес к йоге и вегетарианство — тоже результат подготовки к фильму. Актриса много часов выполняла различные асаны, занималась бегом и сидела на специальной диете, в которой был предусмотрен отказ от пищи животного происхождения.

Подготовка к фильму не ограничилась лишь этим. По сценарию Деми было необходимо исполнить горячий танец. Два личных тренера и восемь ассистентов помогали актрисе постигать технику движений в стриптизе, а на первую его репетицию пришло посмотреть столько людей, что клуб, где происходили съемки сцены, еле вместил всех желающих.

Обнажаться на экране Деми не стеснялась (уже делала это в других картинах), но именно о "Стриптизе" в интервью сказала: "После этого фильма я больше ничего не стесняюсь".

Рекламная компания фильма была огромной. Само имя Деми Мур вкупе с ее новым образом и анонсом горячего танца в исполнении актрисы уже грозили "порвать" все рекорды по сборам. Но, к удивлению многих, случилось все совершенно иначе.

Фильм был признан одним из самых неудачных в карьере Деми Мур и стал шестикратным обладателем "Золотой малины".

Кстати, танец на шесте, исполненный актрисой, тоже не оценили по достоинству. Критики отмечали, что танцы звезды "напоминают утреннюю гимнастику домохозяйки".

Тем не менее, в историю кинематографа эта "гимнастика" вошла как самый дорогой танец в кино.