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Как снимали первый советский фильм с эротической сценой 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Как снимали первое в СССР кино с постельной сценой
Фото: Кадр из фильма "Экипаж"
Фильм «Экипаж» Александра Митты вышел в 1979 году. Он вызвал настоящий ажиотаж у публики. Это был первый фильм, в котором советским зрителям показали откровенную сцену. «Рамблер» рассказывает, как снимали картину «Экипаж».
В планах режиссера Александра Митта было создать первый в Советском Союзе фильм-авиакатастрофу. Съемки были очень сложными и долгими.
Первой проблемой было найти самолет Ту-154. Списанных авиалайнеров в то время еще не было. Поэтому приходилось искать самолеты по частям. Сначала в съемках использовали только хвостовую часть. Ее привезли из Новосибирского аэропорта после пожара. Для съемок остальной части самолета режиссеру пришлось договариваться с министром авиации. Александр Митта попросил использовать самолет, который был отстранен от полетов с пассажирами из-за пролитой ртути.
Помимо первого фильма-катастрофы, «Экипаж» называют первой советской картиной с эротической сценой. В ней снялись актеры Александра Яковлева и Леонид Филатов. Съемки проходили на «Мосфильме» ночью. Как рассказывала Александра Яковлева, ей эта сцена далась легко. По ее словам, роль сделала ее знаменитой. Ее коллеге Леониду Филатову было сложнее. Он не захотел сниматься в постельной сцене без штанов, поэтому под одеялом был в джинсах.
В итоговый вариант фильма вошло только 20% отснятого материала. Сцена несколько раз подвергалась цензуре. Однако по советским меркам она все равно была вызывающей.
Кроме того, была изменена первоначальная концовка фильма: герой Георгия Жженова Андрей Васильевич Тимченко умирал. Но Госкино запретило делать финал негативным, и режиссеру пришлось подчиниться.
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Комментарии 2
Фильмы , Эротика , Советские фильмы , Экипаж , Андрей Тимченко , Александр Яковлев , Александра Яковлева , Леонид Филатов , Георгий Жженов , Александр Митта
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