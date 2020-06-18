Как снимали первое в СССР кино с постельной сценой

Фильм «Экипаж» Александра Митты вышел в 1979 году. Он вызвал настоящий ажиотаж у публики. Это был первый фильм, в котором советским зрителям показали откровенную сцену. «Рамблер» рассказывает, как снимали картину «Экипаж».

В планах режиссера Александра Митта было создать первый в Советском Союзе фильм-авиакатастрофу. Съемки были очень сложными и долгими.

Первой проблемой было найти самолет Ту-154. Списанных авиалайнеров в то время еще не было. Поэтому приходилось искать самолеты по частям. Сначала в съемках использовали только хвостовую часть. Ее привезли из Новосибирского аэропорта после пожара. Для съемок остальной части самолета режиссеру пришлось договариваться с министром авиации. Александр Митта попросил использовать самолет, который был отстранен от полетов с пассажирами из-за пролитой ртути.

Помимо первого фильма-катастрофы, «Экипаж» называют первой советской картиной с эротической сценой. В ней снялись актеры Александра Яковлева Леонид Филатов . Съемки проходили на «Мосфильме» ночью. Как рассказывала Александра Яковлева , ей эта сцена далась легко. По ее словам, роль сделала ее знаменитой. Ее коллеге Леониду Филатову было сложнее. Он не захотел сниматься в постельной сцене без штанов, поэтому под одеялом был в джинсах.

В итоговый вариант фильма вошло только 20% отснятого материала. Сцена несколько раз подвергалась цензуре. Однако по советским меркам она все равно была вызывающей.