Почему «Сибирский цирюльник» провалился в прокате 

В 1998 году на экраны вышел «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова, ставший самым высокобюджетным фильмом на тот момент времени. На производство картины было потрачено почти 40 миллионов долларов, а в прокате фильм не смог собрать даже десятой части вложенных в него средств. По какой причине фильм провалился в прокате, рассказывает «Рамблер».
В свой проект Михалков пригласил известных русских артистов: Олега Меньшикова, Алексея Петренко, Владимира Ильина, Евгения Стеблова, главную женскую роль в «Сибирском цирюльнике» исполнила британская актриса Джулия Ормонд, которая шутила, что за всю карьеру у нее не было столько съемочных дней, как только в одном этом фильме. Прекрасную игру актеров отмечали многие, но почему же тогда в прокате картина собрала чуть больше 2,5 миллионов долларов?
Кадр из фильма «Сибирский цирюльник»
Критики отмечали слишком явную ориентированность «Сибирского цирюльника» на западную аудиторию, называя эту причину одной из главных, почему фильм провалился в российском прокате. Слишком много голливудских штампов, чересчур бутафорские сцены масленичных гуляний, даже фамилия Толстой, по утверждению критиков, была дана главному герою в расчете на узнаваемость на западе.
Но картину американцы и европейцы тоже не оценили по достоинству. Во-первых, актеры-иностранцы, принимавшие участие в фильме не были на тот момент особо известными, а русских артистов западные зрители не знали и вовсе. Во-вторых, хотя создатели фильма и стремились к максимальной исторической достоверности, некоторые ошибки допущены все же были. Многих американских зрителей, например, возмутил тот факт, что в самом начале фильма в кадре появляется современный американский флаг. Казалось бы, что тут такого? Но особо внимательные кинолюбы, а также критики заметили, что в 1905 году на флаге было вовсе не 50, а 45 звездочек. Мелочь, казалось бы, но вот заметили. Были и другие, более заметные несостыковки, одной из которых стало неправильное местоположение американского военного училища «West Point». На самом деле культовое учебное заведение расположено в лесу, в фильме же мы видим его на берегу океана. Столь грубые ляпы, по мнению критиков, не могли способствовать успеху фильма.
Кадр из фильма «Сибирский цирюльник»
Еще одной причиной провала «Сибирского цирюльника» в прокате называли его чересчур масштабную рекламную кампанию. Зрителям обещали какое-то поистине невероятное зрелище, завлекая их в кинотеатры. Получилось так, что ожидания оказались слишком завышенными, фильм просто недооценили.