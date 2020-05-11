Почему «Сибирский цирюльник» провалился в прокате 

В 1998 году на экраны вышел «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова , ставший самым высокобюджетным фильмом на тот момент времени. На производство картины было потрачено почти 40 миллионов долларов, а в прокате фильм не смог собрать даже десятой части вложенных в него средств. По какой причине фильм провалился в прокате, рассказывает «Рамблер».

Кадр из фильма «Сибирский цирюльник»

Критики отмечали слишком явную ориентированность «Сибирского цирюльника» на западную аудиторию, называя эту причину одной из главных, почему фильм провалился в российском прокате. Слишком много голливудских штампов, чересчур бутафорские сцены масленичных гуляний, даже фамилия Толстой, по утверждению критиков, была дана главному герою в расчете на узнаваемость на западе.

Но картину американцы и европейцы тоже не оценили по достоинству. Во-первых, актеры-иностранцы, принимавшие участие в фильме не были на тот момент особо известными, а русских артистов западные зрители не знали и вовсе. Во-вторых, хотя создатели фильма и стремились к максимальной исторической достоверности, некоторые ошибки допущены все же были. Многих американских зрителей, например, возмутил тот факт, что в самом начале фильма в кадре появляется современный американский флаг. Казалось бы, что тут такого? Но особо внимательные кинолюбы, а также критики заметили, что в 1905 году на флаге было вовсе не 50, а 45 звездочек. Мелочь, казалось бы, но вот заметили. Были и другие, более заметные несостыковки, одной из которых стало неправильное местоположение американского военного училища «West Point». На самом деле культовое учебное заведение расположено в лесу, в фильме же мы видим его на берегу океана. Столь грубые ляпы, по мнению критиков, не могли способствовать успеху фильма.

Кадр из фильма «Сибирский цирюльник»

Еще одной причиной провала «Сибирского цирюльника» в прокате называли его чересчур масштабную рекламную кампанию. Зрителям обещали какое-то поистине невероятное зрелище, завлекая их в кинотеатры. Получилось так, что ожидания оказались слишком завышенными, фильм просто недооценили.