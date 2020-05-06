Что такое этичное порно и зачем его снимают

Несмотря на то, что современное общество достаточно спокойно относится к порнографии, к этому жанру остается немало вопросов. В первую очередь дело касается этичности порнороликов, которые буквально заполонили интернет. Не секрет, что сегодня можно найти видео, удовлетворяющее самые необычные запросы. К сожалению, среди этого разнообразного контента немало материалов, основанных на насилии. Как отличить качественное, этичное порно от того, что нарушает права людей и этические нормы? (Осторожно! Взрослый контент).

В мире давно идут споры о том, может ли вообще коммерческий секс претендовать на какую-то этичность. Большинство экспертов склоняется к тому, что это очень субъективное понятие и все зависит о конкретных представлениях человека о том, что такое насилие.

Этично ли порно, в котором актерам платят, но они вынуждены сниматься из-за сложностей с поиском другой работы? А то, где актеры находятся под действием алкоголя или наркотиков? А ведь есть студии, режиссеры которых откровенно манипулируют своими работниками, вынуждая их делать то, что они не хотят.

Эти и многие другие вопросы вызывают в обществе дискуссии. Интерес к проблеме связан с тем, что сегодня даже люди, далекие от порноиндустрии, нередко ограничены в выборе рода занятий и работают с нарушением законодательства или испытывая постоянное психологическое воздействие со стороны руководства.

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Поэтому можно прийти к выводу, что не только порнография, но и вся наша жизнь довольно сомнительна с этичной точки зрения. Но не все так плохо в жизни и в порно в том числе. В сети немало качественного и гарантированно этичного материала, который нужно лишь научиться отличать.

Очень часто этичное порно отождествляют с так называемым «женским». Это контент, в котором сделан особый акцент на реалистичности женского тела и получении женщинами удовольствия от секса. В таком видео отсутствуют насилие, унижение и тема эксплуатации женщин.

Но на самом деле этичное и женское порно не связаны между собой, ведь любое взрослое видео могут снимать в ужасных условиях, а в кадре все будет выглядеть очень благополучно. Кроме этого, этичное порно не рассчитано только на женщин и может относиться к разным категориям.

Это может показаться странным, но в мире снимают этичное порно, эксплуатирующее темы насилия и педофилии, разумеется, без настоящего применения силы и привлечения несовершеннолетних актеров. Авторы таких роликов утверждают, что в современном мире важно дать людям возможность удовлетворить любые желания, главное, чтобы это происходило безопасно для общества. Так считают не только порностудии, но и некоторые звезды взрослого кино, например, Нина Хартли

Люди, страдающие от чувства вины за свои необычные сексуальные желания, переживают это также как и те, у кого сломана нога. Они нуждаются в том, чтобы о них позаботились, чтобы им показали, что их фантазии на самом деле вовсе не безобразны.

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Но очень важно, чтобы удовлетворение желаний этих людей не шло вразрез с интересами актеров. Именно поэтому при выборе этического порно лучше делать выбор в соответствии с определенными критериями. Вот несколько признаков этичного взрослого кино, которое вы можете смотреть, не опасаясь за то, что его производство кого-то ущемило:

1. Участники этичного видео — совершеннолетние. Все зависит от конкретной страны и ее законодательства, но в идеале актеры должны быть старше 18 лет.

2. Участники съемок не могут находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также они должны быть в сознании и здравом уме.

3. Условия съемок оговариваются заранее, как и сумма гонорара. Понятно, что зрителю сложно за этим следить, но мы все же должны это отметить.

4. Актеры заранее знают то, как будет происходить съемка, а режиссеры не могут изменять условия и требования в ходе работы. Если во время съемок кто-то говорит «нет» , процесс нужно остановить.

5. Все участники обеспечены средствами барьерной контрацепции и гигиены. Также им предоставляется свободный доступ к медицинскому осмотру и срочной психологической помощи.

Важно и то, чтобы секс в таком видео был реалистичным. Исключаются невероятные позы, обилие ретуши и излишества в модификации тел. Этичное порно — это видео с реальными людьми и природной реакцией на происходящее. Материалы не должны навязывать стереотипы и, тем более, создавать у зрителей комплексы.

Соответствие части этих требований можно определить самостоятельно, при просмотре, а те условия, которые не очевидны, можно оценить, воспользовавшись поиском в интернете. Информация о большинстве студий и актеров есть в свободном доступе и отыскать ее совсем несложно.

Что вы получаете при просмотре этичного порно? Если вы человек тонкой душевной организации, то сразу почувствуете разницу. После созерцания такого видео у вас не останется тягостного ощущения, что вы видели нечто противозаконное и связанного с этим чувства вины.

Как найти такое порно в интернете? Отыскать этичное порно также просто, как и любое другое. Но при этом важно помнить, что этот контент почти никогда не бывает бесплатным. Студии, производящие качественные фильмы для взрослых, несут большие расходы из-за внушительных актерских гонораров, профессиональной операторской работы, создания особых условий всем участникам съемок.

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К производителям такого контента относятся известный режиссер Эрика Люст (Erika Lust), студии Frolic Mi, Four Chambers, Jacky St. James (тематика БДСМ), OMG Yes. Много качественного такого видео имеет премии Feminist Porn Awards — самой крупной мировой премии в области этичного кино — лауреаты и номинанты этого конкурса всегда соответствуют самым высоким стандартам порноиндустрии.

Знающие люди утверждают, что с каждым годом требования к взрослому видео растут и низкопробная продукция сомнительного содержания постепенно теряет свою аудиторию. Возможно, что мы сможем застать настоящую революцию в порно, когда этот спорный жанр перестанет ассоциироваться с пороком и насилием.